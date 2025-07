Azt hitték, a plédszéf kellő védelmet ad a Tisza-parton – súlyos árat fizettek érte

– Víz, napfény, barátok, családtagok, szabadság – nem is kell ettől több, hogy elkalandozzon a figyelem. Így jártunk mi is, Tisza-parti fürdőzésre indultunk, persze vittünk pénzt lángosra, fagyira, telefon nélkül már nem létezhetünk, sőt, a közös zenehallgatáshoz még egy bluetooth-os hangszórót is tettünk a táskába. Alaposan bebugyoláltuk az értékeket a plédbe, majd belevetettük magunkat a hűs folyóvízbe. Nevetve, vidáman indultunk ki a partra, ott azonban az arcunkra fagyott a mosoly. Nem volt már nekünk se törölközőnk, se plédünk, és az értékeinkből is emlék maradt – osztotta meg történetét Szabó László. A baráti társaság vesztesége több mint 150 ezer forint lett. – Sajnos senki nem látott semmit, hiába kérdezősködtünk. Aztán rájöttünk, a tolvajok biztosan leültek a csomagunk mellé, s mintha az övék lenne, vitték is a pakkot – próbálták rekonstruálni a történteket, és közben az is kiderült, egyikük sem nézet ki a csomagokra.

Mindig maradjon a parton valaki, aki vigyáz az értékekre. A tolvajok a fürdőzőkre sincsenek tekintettel

Illusztráció: MW-Archív

Ez az eset tökéletes iskolapéldája annak, hogy mit nem teszünk, ha strandra megyünk.

– Kollégáinkkal minden bűnmegelőzési eseményen hangsúlyozzuk, a pléd, a törölköző nem vagyonvédelmi eszköz, az így betakargatott értékek nem lesznek biztonságban. Ez egy nagyon rossz, strandolással kapcsolatos beidegződés – mondta dr. Szendrei-Kökényei Anikó rendőr alezredes. – Felesleges sok pénzt, nagyobb értékű eszközöket – laptop, tablet – a strandra, partra vinni. Ha mégis megtesszük, akkor használjuk a fürdő széfjét – ahol van –, ha nincs, próbáljuk folyamatosan szemmel tartani a helyet, ahol lepakoltunk. Amennyiben társasággal megyünk, mindig legyen valaki, aki a parton marad – tanácsolta a vármegyei rendőr-főkapitányság bűnmegelőzési osztályának helyettes vezetője. A tolvajok jellemzően nem feltűnőek, gyakran úgy viselkednek, mintha maguk is vendégek lennének, és pár pillanat elég nekik ahhoz, hogy vigyék az értékeket.

Ékszerek és sok pénz nélkül menjünk strandra, fürdőzni – a tolvajok a parton is lesben állnak

Ugyanez igaz a fesztiválokra, koncertekre is: csak annyi pénz legyen nálunk, amire feltétlenül szükség van, vigyázzunk a táskáinkra és az azokban lévő értékekre. Azt csak mi tesszük hozzá, Laciék szerencsésebbek voltak mint az a győri nő, akinek a táskáját emelték el a strandon, a kára 320 ezer forint lett.