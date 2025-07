Világhírnév és összeomlás: még a személyes holmijaikért sem mehettek vissza a dolgozók (fotók, videó)

A váci Forte gyár nyolcvanöt éven át volt a magyar fotótörténet fontos része, Közép-Európa egyetlen fényérzékeny anyaggyára. A Kodak cég brit leányvállalata 1913-ban kezdte meg a később legendássá vált fotókémiai üzem építését Vácon.

A termelés 103 évvel ezelőtt, 1922-ben indult el, 129 fővel, a fotópapír mellett beindult a fekete-fehér filmek és fotólemezek gyártása is. Majd 1972-ben színes filmekkel bővült a kínálat, ezzel egy időben a Forte gyár színes kidolgozó laboratóriumokat is nyitott, a hetvenes években még 1500 embernek adott munkát, évente 10 millió négyzetméternyi papírt és 3,1 millió négyzetméternyi filmet gyártott a váci üzem.

A céget 1992-ben privatizálták, majd évekig agonizált, 2006-ban már közel 200 milliós mínuszt termelt, ezért 2007 elején végleg bezárták.

A munkások mindent maguk után hagytak

Fotó: Vaskó Tamás

Vaskó Tamás nyíregyházi urbex fotós elmesélte, hogy hihetetlenül szomorú és lehangoló volt ilyen állapotban látni az épületkomplexumot. A festéktől málló, penészes falakon lévő rohadó polcokon még mindig ott sorakoznak a különböző negatívok, fotópapírok, a múlt lenyomatai.

Képek a múltból

Fotó: Vaskó Tamás

- A romos épületben, az enyészetté vált helyiségekben látszott, hogy közel húsz éve egyik pillanatról a másikra állt meg az élet. A karácsonyi és újévi szabadnapok után kipihenten mentek munkába a dolgozók, de az egyik nap csak mentek volna. Az ajtóban közölték velük, hogy már nincs szükség többet a munkájukra, mehetnek haza. Ott jártunkkor a laborban még ott volt a laboros nénik papucsa, a köpenyek felakasztva, a kávés csészék kiskanállal a hűtő tetején, üdítős dobozok, még egy parfümös üvegcse is hevert az egyik asztalon. Az ott gyártott, már régen lejárt fekete-fehér és színes filmek ott sorakoztak a polcokon, a vegyszerek, a fényérzékeny fotópapírok, vagy a már kész fényképek is várták, hogy valaki folytassa a válogatást. Az akkor modernnek számító számítógépeket ellepte a por, a vegyszeres üvegcsék, és különböző kémiai szerek pedig már soha nem hasznosíthatók - részletezte a nyíregyházi fotóriporter, és megjegyezte: a gyár nagyjából 150 dolgozója 2007 január elején kapta kézhez a felmondólevelét, voltak olyanok is, akiknek ez volt az első és addig egyetlen munkahelyük, már a hetvenes évektől ide jártak be nap mint nap.