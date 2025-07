Történelmi útépítést jelentettek be Szabolcsban, 22 szakaszon gurulhatsz úgy, mint az álom – fotókkal

Dolgoznak a munkagépek Jánkmajtis főutcáján, belengi a környéket a langyos bitumen illata. Az észak-alföldi régióban megkezdődött az útfelújítás, a négy- és ötszámjegyű utak rekonstrukciója, ennek részleteiről tartottak sajtótájékoztatót a falu művelődési háza előtt hétfőn. Szilvai József Attila, a Magyar Közút Nonprofit Kft. vezérigazgatója konkrét számokkal érkezett a szamosközi kistelepülésre. Elmondta: a TOP Plusz programban 156 milliárd forintból több mint 552 kilométernyi út újul meg az Európai Unió támogatásával, a magyar állam társfinanszírozásában.

Fotó: Sipeki Péter

– A térségben 45 útszakaszt állítunk helyre, 151 kilométernyi utat 43,5 milliárd forintból, ebből

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében közel húszmilliárd forintból 22 szakasz újul meg; négy útszakaszon már meg is kezdődtek a munkálatok.

Hajdú-Biharban 10,24 milliárd forintból kilenc,

míg Jász-Nagykun-Szolnok megyében 13,65 milliárd forintból 14 útszakasz újul meg

– sorolta a Közút első embere, s hozzátette: ez a folyamat terelésekkel, lassításokkal jár, ezért arra kérik a közlekedőket, legyenek megértőek és türelmesek.

– Régi vágyunk válik valóra, hiszen megújul Jánkmajtis legfontosabb, legforgalmasabb útja: településünkön megkezdődött a Beregdaróc-Fehérgyarmat-Csengersima összekötőút összesen közel öt kilométeres szakaszának helyreállítása. Az Ady Endre, a Kossuth Lajos és az Arany János utcákban megújul az útburkolat, az pedig olyan minőségi változás Jánkmajtis fejlődésében, amilyenre évtizedek óta nem volt példa. A beruházással nő a forgalombiztonság és nagy mértékben javul az út szolgáltatási színvonala

– emelte ki Szabó Ágnes, a község polgármestere.

Útfelújítások az északkeleti régióban – már nem csak álom

– Régóta küzdünk az esélyért, hogy ha úgy nem is, legalább hasonlóan éljünk itt Kelet-Magyarországon, mint Budapesten. Mindig tudtuk, hogy hol a helyünk, mit várhatunk el és fogalmazhatunk meg célként, ahogy azzal is pontosan tisztában voltunk, mikor van értelme a tervezésnek és realitása annak, hogy az álmaink valóra válnak. Hát, 2010 előtt túl sok esélyt nem láttunk a felzárkózásra... Ezért is örülök, hogy 2014-től a részese lehettem annak az évtizednek, amikor Magyarországon húzóágazattá vált a közlekedés. És a következő tíz év még erősebb lesz – hangsúlyozta Tasó László. Az Északkelet-Magyarország közúti és vasúti közlekedésének fejlesztéséért felelős miniszteri biztosa kifejtette: először 2014-ben fordítottak komolyabb összeget, 133 milliárd forintot alsóbbrendű utak felújítására. Ez az összeg jelenleg 156 milliárd forint, és tovább emelkedhet.

A Magyar Közút üzemeltetésében lévő 31 ezer kilométernyi út megköveteli a forrásokat, és pontosan a vidéki képviselők ereje miatt vagyunk abban a helyzetben, hogy a jó esélyekkel fogalmazhatjuk meg a kéréseinket. Ha tehát azt mondjuk, hogy Északkelet-Magyarországon útfejlesztésre van szükség, nyitott fülekre találunk.

– Bő tíz évvel ezelőtt az volt a legfontosabb, hogy minden megyei jogú várost bekössünk a gyorsforgalmi hálózatba, és hogy azok elérjék az országhatárt. Emellett hozzákezdtünk egy komoly vasúti fejlesztéshez is, aminek a gyümölcse most kezd beérni. Azért élveztek prioritást ezek a feladatok, mert ezek a beruházások teremtették meg az átjárhatóságot és Magyarország megközelítését, a gazdasági térségeink elérését, a versenyképességünk növelését. A schengeni határ új lehetőséget nyitott meg számunkra a fejlődésre, az együttműködésre – ezt is szolgálják az útjaink – fogalmazott a miniszteri biztos. Tasó László megjegyezte: a felújított, jó minőségű utakon biztonságosabb a közlekedés, kényelmesebb az utazás.