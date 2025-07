Valami lapul a mélyben a Nyírségben!

És hogy mi lapul a felszín alatt? Rendkívül tarka és látványos talajvilág!

A Debreceni Egyetem Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Karának kertészmérnök és mezőgazdasági mérnök szakos hallgatói a nyári talajtani szakmai gyakorlat keretében a héten a Nyírség talajadottságaival ismerkedtek. A terepgyakorlatra a Nyírerdő Zrt. Halápi Erdészetének kezelésében lévő területeken került sor – számolt be róla a Magyar Talajtani Társaság a Facebook-oldalán.

A térségre jellemző mozaikos talajviszonyokat jól szemlélteti, hogy kis területen belül is számos különböző talajtípus fordul elő, ráadásul ezek rétegzettsége is rendkívül változatos és színes képet mutat. A hallgatók gyakorolták a kompozit mintavétel, az átlagminták és a bolygatatlan minták gyűjtésének módszereit, valamint a talajszelvények feltárását és részletes leírását is.

Az eseményen számos remek fotó is készült: