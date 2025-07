Életbe lépett a könnyítés Tegnap, 15:04

Erre vigyázz, hogy a vállalkozásod ne kerüljön fel a NAV listájára!

Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. Bevált a könnyítés az alkalmazottjukat be nem jelentő vállalkozásoknál.

Alig néhány nappal a könnyítés hatályba lépése után egy borsodi vállalkozás már élt is a lehetőséggel, és kérvényezte a NAV-tól, hogy lekerülhessen az alkalmazottjukat bejelentés nélkül foglalkoztatók listájáról. Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is

Illusztráció: MW-Archív Ez történik, ha egy vállalkozás nem jelenti be az alkalmazottját A hivatal az ügyet soron kívül elbírálta, cég pedig – köszönhetően a gyors döntésnek és a lerótt közzétételi bírságnak – mentesülhet a listával járó súlyos szankciók alól, például újra zöld utat kaphat a költségvetési pályázatokon. Ha egy vállalkozás nem jelenti be alkalmazottját, akkor felkerül a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók nyilvános listájára is, ami jellemzően automatikus kizárást jelent a költségvetési forrásokból finanszírozott pályázatokból is. A július 5-től alkalmazható könnyítés alapján azonban évente egyszer kérhető a törlés, így a korábban mulasztó cég, ha a feltételeknek megfelel és megfizeti az úgynevezett közzétételt kiváltó bírságot, vagyis az eredeti mulasztási bírság tízszeresét, újra tiszta lappal indulhat. Beváltak az enyhébb szabályok, hiszen néhány nappal a könnyítés hatálybalépése után már be is nyújtotta kérelmét egy borsodi adózó, amely egy 2023-as mulasztása miatt került fel a be nem jelentett alkalmazottat foglalkoztatók listájára. A sietség nem volt véletlen: a cég szeretett volna részt venni egy pályázaton, amire egyébként – ha a listán ott van a neve – nem lett volna lehetősége. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) megállapította, hogy a kérelmező a jogszabályi feltételeknek megfelel, ezért kérésének másnap már helyt is adott. Fontos kiemelni, hogy ez a típusú foglalkoztatási visszaélés súlyos jogsértés, ennek megfelelősen a kedvezmény szabályai is szigorúak: a könnyítés egy évben csupán egyszer, és maximum öt alkalmazott bejelentésének elmulasztása esetén vehető igénybe. Így továbbra sem éri meg kockáztatni, azonban, ha valaki egyszer szeg szabályt, a feltételeknek megfelel, és a közzétételi bírságot is befizeti a költségvetésbe, nem zárja ki magát két évre a pályázati lehetőségekből - tájékoztatta a részletekről portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

