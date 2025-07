Jön az időjárási káosz! Zivatar, felhőszakadás, szélvihar – ez vár ránk hétfőtől

Az elmúlt napok rekkenő hőségét változékony időjárás váltja fel. A napos időt gomolyfelhők tarkítják, eső, zivatar is előfordulhat szórványosan hétfőtől. A nappali hőmérséklet 22-28 fok között alakul a hét első napján.

Változékony időjárás, kicsit hűvösebb nappalok jönnek hétfőtől

Sokak számításait húzhatja keresztbe a változékony időjárás

A még borongós keleti, északkeleti tájakon is fokozatosan szakadozik a felhőzet, és a fátyol- és gomolyfelhők mellett országszerte több-kevesebb napsütés valószínű. Ismét több hullámban várható csapadék: délelőtt elsősorban az északkeleti, keleti megyékben, majd főként délutántól emellett a Dunántúlon is előfordulhat eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon és a Dunától keletre zivatar is. Északkeleten a zivatarokban továbbra is előfordulhat felhőszakadás. Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, helyenként erős széllökések. Délutánra 22 és 30 fok közé melegszik fel a levegő, a melegebb értékeket az Alföldön mérhetjük, írja a met.hu. Hozzáteszik: A zivatarokhoz keleten néhol felhőszakadás társulhat! Az északnyugati szelet nagyobb területen kísérhetik élénk, elsősorban a Dunántúlon helyenként erős széllökések.

Távolabbi kilátások: Kedd: borongós, felhős idő lesz jellemző, különösen a keleti részeken, ahol esőre is számíthatunk. Az ÉNy-i szél több helyen erősen fúj. A hőmérséklet 24 fok körül alakul.

Szerda: változóan felhős idő vár ránk, és elszórtan záporok is kialakulhatnak. Az ÉNy-i szél erőteljes marad. A hőmérséklet körülbelül 27 fok lesz.

Csütörtök: gomolyfelhős időnk lesz, időnként záporos, zivataros időszakokkal. Az északnyugati szél élénk, helyenként erős lesz. A hőmérséklet reggel 10-16, délután 21-27 fok között alakul.

Jövő héten, sőt a jelenlegi számítások szerint még egy jó ideig nem tér vissza a nagy nyári forróság. Sőt, az elmúlt 24 órában adtak már ki ,másodfokú riasztást adtak ki Szabolcs vármegyére felhőszakadás miatt, és elsőfokú figyelmeztetés van érvényen zivatarveszély miatt.

