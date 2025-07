Szolgálnak, figyelnek, látnak és védenek a Balaton partján is

Hosszú évek hagyománya, hogy az idegenforgalmi szezonban a Balaton partján vendégpolgárőröket fogadnak. Ha pedig Gyenesdiás, akkor biztosan ott vannak a vendégszolgálaton a kékcsei önkéntes polgárőrök is.

Július 18-án nyitották meg az idei vendégszolgálatot Gyenesdiáson, a kékcsei polgárőrük is ott vannak a Balaton parti településen

Fotó: Keszthelyi TV

Gyenesdiáson is elismerik a kékcsei polgárőrök munkáját

Az idei július 18-ai hivatalos megnyitón Szabó Sándor, a Gyenesdiási Polgárőr és Vízi Egyesület elnöke felidézte, a vendégszolgálat 2008-ban még csak ötlet volt, 2009-ben pedig valósággá vált, a település két strandján kilenc héten át nyolc-tizenegy fős csapatok vigyázták a közrendet. A két covidos évet leszámítva, a Balaton-parti településen 15. alkalommal köszöntötték az ország más részeiről érkezett polgárőröket, köztük a kékcsei önkénteseket – közölte az Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ).

Vámos György, az Önkéntes Polgárőrség Kékcsei Egyesülete vezetője elmondta, hogy nagyon jól érzik magukat Gyenesdiáson, a reggel 6 és este 6 óra közötti szolgálat alatt bűnmegelőzési feladatokat látnak el, 2-2 polgárőr járőrözik a két strandon, ügyelnek a nyaralók biztonságára. Az elnök minden évben, amikor a magyar tenger mellett teljesítettek szolgálatot hangsúlyozta, hogy milyen szeretettel fogadták őket, megköszönték és megbecsülték a kékcsei polgárőrök munkáját, így szívesen térnek vissza újra és újra a Zala vármegyei nagyközségbe.

Az Országos Polgárőr Szövetség is támogatja a vendégszolgálatot

Gál Lajos, Gyenesdiás polgármestere, aki maga is tagja a polgárőr egyesületnek, elismerően szólt a község, a strandok biztonsága érdekében a hazai és vendég polgárőrök által végzett munkáról. A megnyitón beszélt arról is, hogy a Kékcséről érkezett polgárőröket az önkormányzat saját apartmanjában szállásolja el, és biztosítja az ellátásukat is. Rajtuk kívül püspökladányi, tiszaföldvári, szegedi, domaszéki és jászjákóhalmai vendégpolgárőrökkel is találkozhatnak a Gyenesdiásra látogatók.

Dr. Túrós András, az Országos Polgárőr Szövetség elnöke a megnyitón elmondta, hogy az OPSZ-nál évekkel ezelőtt merült fel lehetősége annak, hogy anyagi, technikai támogatásukkal az ország távoli részeiből polgárőrök mehessenek a Balatonhoz, és miközben közterületi szolgálatot látnak el, egyúttal nyaralhatnának is. A vendégszolgálatra a polgárőrtörvény csak akkor ad lehetőséget, ha a fogadó- és a vendégegyesület írásos együttműködést köt, és azzal az illetékes rendőrség egyetért.