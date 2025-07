Amíg te nyaralsz, más az életéért küzd

– Az Országos Vérellátó Szolgálat (OVSz) és véradásszervező partnere, a Magyar Vöröskereszt (MVK) közös nyári kampányt indít „Amíg te pihensz, a véred életet ment!” címmel, válaszul a szabadságolások időszakában rendszeresen visszaeső véradási aktivitásra. A kampány üzenete, hogy a vérkészítményekre nyáron is ugyanúgy szükség van, hiszen a gyógyítás és az életmentés ilyenkor is folyamatos. A figyelemfelhívó akció 2025. július 1. és augusztus 31. között tart országszerte.

Véradás: vérre nyáron is szükség van – Adj vért, ments életet a szünet alatt is! Fotó: MW-archív

Véradás a nyári szünetben

A nyári szünet alatt a véradók életvitele átalakul, sokan elutaznak. Ez pedig érezhetően megnehezíti a stabil vérellátás fenntartását, pedig az egészségügyi intézmények ilyenkor is számítanak ránk – hangsúlyozta Bayerné Dr. Matusovits Andrea, az Országos Vérellátó Szolgálat főigazgatója. Mint mondta, a szlogen célja az volt, hogy emlékeztessen mindenkit arra, hogy míg egyesek pihennek és feltöltődnek, másoknak az életük múlhat a rendelkezésre álló vérkészítményeken. –A Magyar Vöröskereszt számára a véradás az emberiesség és önkéntesség élő példája. Nyáron különösen fontos, hogy ezek az alapelvek tettekké váljanak, hiszen az ellátásra szorulóknak ilyenkor is változatlanul szükségük van a segítségre. – emelte ki Kardos István, a Magyar Vöröskereszt főigazgatója. A kampány részeként nyereményjáték is indul, amely során szabadidős élmények találnak majd gazdára. A véradók belépőket, utalványokat, kedvezménykuponokat nyerhetnek a Fehérvár Travel Kft., a Lotus Therme Hotel & Spa *****, a Zalakarosi Fürdő, a Hungarospa Thermal Hotel*** Superior Hajdúszoboszló, a Hévízi Tófürdő, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft., valamint a Sóstó Zoo - Nyíregyházi Állatpark felajánlásából. A sorsoláson való részvételhez mindössze annyi szükséges, hogy a résztvevők a kampány időtartama alatt vért adjanak. A két szervezet „Amíg te pihensz, a véred életet ment!” gondolattal útjára indítja az idei nyári véradókampányt, bízva abban, hogy minél többen csatlakoznak a véradó hősök közösségéhez! További információk a kampányról az OVSZ oldalán találhatók meg.

Más témákban ajánljuk még: