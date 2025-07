Törni járnak az autók a Kállói úti darálóba – szomorú, miért van annyi karambol ebben a kereszteződésben

Mi lenne a megoldás? – merülhet fel a kérdés az olvasóban. Nyíregyháza városgondnoka szerint a Kállói úton nem lehet körforgalmat kialakítani az épületek miatt, ahogy nem megoldható a kerékpárút be- és átvezetése sem. A beláthatóságot növelhetnék a növényzet gyérítésével, de a bokrokat, fákat legtöbbször a lakók ültetik, hogy fogják a port és a hangot, úgyhogy valószínűleg nem örülnének neki, ha ezeket kivágnák. Persze, nem szerencsés magas sövényt emelni a kiemelten forgalmas, emiatt eleve veszélyes kereszteződésekben, ezt mindenkinek meg kell értenie, hiszen az első a biztonság.

– Ahogy kanyarodunk a Kosbor utcáról a gyorsétteremhez, ott is van egy 180 centi magas sövény, ami a jelzőlámpa zöld fényét is kitakarja. Igaz ugyan, hogy csökkenti a beláthatóságot, de akkor a lehető legnagyobb körültekintéssel közelítem meg a szakaszt. Ahogy az sem elfogadható magyarázat egy balesetnél, hogy nem láttam a gyalogost, mert elvakított nap, nem igaz? – tette fel a költői kérdést a Bordás Béla.