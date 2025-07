Elintézte a vihar a szabolcsi erdőket, több helyen is helyrehozhatatlanok a károk

Mint ahogy arról több cikkben is beszámoltunk, július elején óriási károkat okozott a vihar Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye szinte teljes területén. A tomboló szél az állami erdőkben is komoly károkat okozott - tájékoztatta portálunkat Hidas Tibor, a NYÍRERDŐ Zrt. vezérigazgatója. Elmondta, egyes területeken szálanként dőltek ki vagy törtek el faegyedek, sok helyen pedig egész állományok kerültek a földre. A vihar fafajtól, illetve az állomány korától függetlenül pusztított, a legnagyobb veszteséget az akácosok szenvedték el, de jelentős károk érték a tölgyeseket, fenyveseket is.

A vihar az állami erdőkben is pusztított

Fotó: NYÍRERDŐ

Több száz hektárt érintett a vihar

A viharokat követően először az erdei utak járhatóságát biztosították a társaság munkatársai, majd ezt követően kezdődött a károk felmérése. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar vármegyék különböző térségeiben egyaránt jelentkeztek veszteségek. A szélsőséges időjárás érintette a Debreceni Nagyerdőt, a beregi területek állományait, az Ömböly és Nyírbéltek települések környéki erdőterületeket, valamint Újfehértó, Tiszakeszi és Baktalórántháza községhatárait.