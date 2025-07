Bennünket elkerült a vihar, ám a szomszédban tombolt! (videókkal)

Hevesebb zivatarok kialakulására lehet számítani. A villámlások mellett kockázatot jelent a zivatarokat kísérő szél, jégeső is! –írta szombaton a HungaroMet. Hozzátették „Késő estétől egyre többfelé megnövekszik a felhőzet, és sokfelé várható eső, zápor, zivatar - akár ismétlődő jelleggel. Akár heves zivatar is kialakulhat, melyet felhőszakadás és jégeső kísérhet! Időnként megélénkülhet a jellemzően északias irányú szél, ugyanakkor az intenzívebb zivatarokban erős, viharos, sőt akár erősen viharos lökések is előfordulhatnak! A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 17 és 22 fok között várható”. A vihar elkerülte a vármegyét, csak leszakadt az ég, Szabolcs-Szatmár-Bereg szomszédságában viszont tombolt a vihar.

Vihar előtt Fotó: ViharVonal Viharvadász Csapat / Viktória Petelen

Vihar Hajdú-Biharban

„Elérte Hajdú-Bihart is a zivatarok első hulláma” – számolt be a haon.hu. „Ahogy arról korábban már beszámoltunk heves zivatarokra, viharos szélre, jégesőre van kilátás szombat késő estétől egészen vasárnap estig a jelenlegi előrejelzések szerint. Mint írtuk, a csapadék dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhat majd”.

Megírtuk mi is, hogy vihar közeleg, de végül Szabolcs-Szatmár-Bereget elkerülte, viszont a kiadós eső jót tett a mezőgazdaságnak és valamelyest lehűtötte a levegőt is.