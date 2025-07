Időjárás 2 órája

Videó: hatalmas villámokkal, égzengéssel érkezett a vihar Szabolcsba - Vasárnap jön a folytatás, már kint a riasztás!

Szombaton vármegyénket is elérte a zivataros időjárás.. Látványos videófelvételek készültek a villámlásról és a hatalmas égzengésről több vármegyei településen is. Mi várható a folytatásban? Vasárnap is lecsaphat a vihar? Mutatjuk!

Hevesebb zivatarok veszélye miatt másodfokú riasztást (narancs) adott ki Békés, Jász-Nagykun-Szolnok, Hajdú-Bihar és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye egyes járásaira a HungaroMet Zrt. még szombat éjjel. Vihar: Ibrányban hatalmas villámokkal érkezett a zivatar

Forrás: ViharVonal Viharvadász Csapat A vihar meg is érkezett, több Szabolcs vármegyei településen számoltak be a viharos időjárásról szombaton. Hatalmas villámokkal, dörgéssel, égzengéssel érkezett a zivatar. Dombrádra is megérkezett a vihar éjszaka: Tiszavasváriban hatalmas villámokkal érkezett az égi áldás: Mátészalkán is tombolt a vihar: Hatalmas villámok Újfehértón: Videók,fotók: ViharVonal Viharvadász Csapat Balkányban is villámokat szórt az ég: Mérket is elérte a vihar éjszaka: Szinte világos lett éjszaka Nyírcsászáriban: Videók: MetKép - Viharok és érdekességek Vasárnap folytatódik a viharos időjárás Az előrejelzés szerint vasárnapra virradó éjszaka zivatarok kialakulására lehet számítani, amelyek dél, délnyugat felől észak, északkelet felé haladhatnak. A zivatarokat általában viharos széllökések, jégeső és jelentősebb mennyiségű csapadék is kísérheti. Vasárnap is lecsaphat a vihar, kiadták a riasztást a keleti országrészre.

Forrás: met.hu Az éjszaka második felétől heves zivatarok, esetleg zivatarrendszer kialakulásához is adottak lehetnek a feltételek - kisebb eséllyel az északnyugati tájakon. A legerősebb cellákhoz erősen viharos széllökések, nagy méretű jég és felhőszakadás is társulhat. Vasárnap többfelé, és ismétlődő jelleggel várható zivatarok kialakulása az országban, melyekhez elsősorban felhőszakadás társulhat, de jégeső, és viharos széllökés is kísérheti őket. A keleti, északkeleti területeken heves zivatar sem kizárt, erősen viharos széllökés és nagyobb méretű jégeső kíséretében. Estére a nyugati, délnyugati területeken már jelentősen csökken a zivatarhajlam – tették hozzá. Mindenki figyelje az előrejelzést! Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság azt javasolja, mindenki figyelje az időjárási előrejelzéseket, és tegye meg a szükséges biztonsági intézkedéseket. A viharos szél érkezése előtt célszerű zárt helyre vinni azokat a tárgyakat, amelyeket a szél felkaphat, valamint áramtalanítani azokat a helyiségeket, amelyeket a víz elérhet. Azt kérik, hogy ahol hevesebb zivatarok miatt van érvényben riasztás, ott az emberek fokozottan figyeljenek a fák, fasorok, állványzatok közelében, lehetőleg ne parkoljanak villanyvezetékek és fák alá, a fasorok mellett pedig kellő figyelemmel közlekedjenek. Az úton lévőket is óvatosságra intik; autóval és gyalogosan is veszélyes a magasan álló vízen áthaladni, a villámárvizek ugyanis komoly veszélyt jelentenek, embereket és tárgyakat sodorhatnak el.

Azt tanácsolják, ha autóval közlekedünk, amikor lecsap a vihar, álljunk meg valahol, ha pedig erre nincs lehetőség, legalább lassítsunk. Zivatar idején kerülni kell a kilátókat, a villanyoszlopokat. Ne álljunk fa alá és ne használjunk esernyőt, akit pedig erdőben ér a villámlás, keressen egy olyan helyet, amely legalább 4-5 méterre van a fák törzsétől. Azt kérik továbbá, hogy aki bajba jutott embert vagy leszakadt vezetéket lát, jelezzen a 112-es segélyhívón.

