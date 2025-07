Tengerpartra Nyíregyházáról vonattal? Mutatjuk, hogy hova juthatsz el megfizethető áron

Azonban megfizethető áron, hetente több alkalommal például a horvát tengerpartra is indítanak vonatot. Budapestről közvetlen vonat megy Koperbe, Opatijába (Abbázia), Rijekába (Fiume) és egyszeri átszállással Pulába (Póla) valamint Triesztbe, emellett helyi buszjáratokkal a Krk-sziget is elérhető. Természetesen Nyíregyházáról óránként indul Intercity a fővárosba, így csak egy átszállással már ott is lehetünk a kiszemelt tengerparti üdülőhelyen. Ráadásul az országbérletek igen olcsó opciókat tartogatnak a belföldi utazásra nem csak a diákok számára, hanem ezzel a lehetőséggel mindenki élhet. A több órás nemzetközi vonatúton komfortos éjszakai járattal utazhatunk a tengerpartra. A magyar vasút elegáns étkezőkocsijában a teljes út során kedvünkre válogathatunk a minőségi étel- és italkínálatból. Este a balatoni táj ringatja álomba az utast, éjjel a Dinári-hegység erdeinek illata szűrődik be az ablakon, reggel pedig a szédítő hegyoldalak mögül felbukkanó Adria látványára ébredhetünk.

Az Adria Intercity a MÁV tájékoztatása szerint az idén június 19. és szeptember 13. között közlekedik Budapestről, heti 2-4 alkalommal.

Júliusban és augusztusban Budapestről minden páros napon (másodikán, negyedikén, hatodikán...), Splitből minden páratlan napon (harmadikán, ötödikén, hetedikén...), kivéve minden hónap elsejét.

Szeptemberben Budapestről csütörtöki és szombati napokon valamint külön szeptember 2-án, Splitből pénteki és vasárnapi napokon, valamint külön 2025. szeptember 3-án is.

Az utolsó vonat Budapestről szeptember 13-án, Splitből szeptember 14-én indul.

Délelőtt már csobbanhatunk

Ha Split a célpont, az Adria InterCity vonat Budapest-Keletiből 18:45-kor indul, a Balaton déli partján haladva éri el az országhatárt, majd Zágrábot elhagyva vág neki a Dinári-hegységnek. Splitbe 9:39-kor érkezik, így szinte egy teljes nappal lehet megkezdeni a nyaralást, és ugyanígy befejezni, hiszen visszafelé Splitből a vonat 17:43-kor indul, másnap 9:35-re érkezik Budapestre. Magyarországon és Horvátországban több közbenső állomáson is fel lehet szállni a vonatra. A légkondis hálókocsikban nem feltétlenül kell idegenekkel együtt aludni. A családoknak, baráti társaságoknak a fekvőhelyes kocsik legfeljebb 6 ágyas fülkéi biztosítanak kedvező árú, mégis kényelmes és biztonságos alvási lehetőséget. De kisebb létszám mellett is le lehet foglalni egy teljes fülkét. Vannak 1-3 ágyas hálókocsi-fülkék is, ahol különleges, gördülő szállodai szoba élménye várja az utasokat, este ásványvízzel, reggel pedig meleg itallal és reggelivel. A hálókocsiban utazók többféle reggeli menü közül választhatnak, melyet az étkezőkocsiban is elfogyaszthatnak, ami folyamatosan nyitva is tart.