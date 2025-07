Te képes lennél nemet mondani?

Tájékoztatójukból kiderül: a zero waste egy napjainkban nagyon felkapott kifejezés, szó szerint azt jelenti: nulla hulladék. A hulladéktermelés helyett mindent használjunk újra meg újra, szemben az egyszer használatos megközelítéssel, ezzel elkerülhetjük, hogy hulladék kerüljön a természetbe, hiszen minden már nem használatos, zero waste gondolkodásmóddal készült termék „élete” végén is megtalálja új, hasznos helyét a természetben.

Bea Johnson, a zero waste életmód nagykövete, könyvében sok praktikus tanáccsal látja el az olvasókat

Forrás: internet

A legfontosabb alapelvek: