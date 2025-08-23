Ez a speciális érme úgy néz ki, mint egy tükörtojás! Ha neked is van belőle, megfogtad az Isten lábát! (videóval)

A közelmúltban aukcióra bocsátottak egy látványos, belső mag elcsúszásos, azaz „tükörtojás”-hibás 200 forintos érmét - ráadásul igen kiváló, úgynevezett verdefényes, azaz forgalomba nem került állapotban.

A speciális 200 forintos közel 100 ezer forintért kelt el

A darabot egy numizmatikai Facebook-csoportban indították mindössze 1 forintról, és a licitek gyorsan meg is indultak. Az ár hamar elérte a 67 ezer forintot, majd kisebb megtorpanás után végül 92 ezer forinton zárult az aukció.

Életünk folyamán olykor-olykor találkozhatunk a szabványtól eltérő, nem megszokott minőségű érmével

– mondta portálunknak numizmatikai szakértőnk, az ajaki érmegyűjtő, Leskovics András.

A numizmatikával komolyabban foglalkozók verdehibásnak, technikai hibásnak, vagy gyártáshibásnak hívják ezeket az érméket, amelyek kivétel nélkül mind az Állami Pénzverő Nemzeti Vállalatnál, vagy később a Magyar Pénzverő Rt.-nél, illetve a jelenlegi nevén már a Magyar Pénzverő Zrt.-ben készültek.

Az ajaki szakértő szerint a verdehibás pénzérmék olyan pénzérmék, melyek a verési folyamat során különböző okokból keletkezett hibával rendelkeznek, ezek növelhetik a pénzérmék numizmatikai értékét az erre szakosodott gyűjtők körében, sőt, emiatt különösen értékesek lehetnek. Ezek a hibák akár a verőfelületen, a körvonalon vagy az érme más részein is megmutatkozhatnak, amelyek lehetnek kisebb felületi egyenetlenségek, eltolódások, vagy akár idegen anyag beágyazódása is.