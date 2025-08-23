39 perce
Ez a speciális érme úgy néz ki, mint egy tükörtojás! Ha neked is van belőle, megfogtad az Isten lábát! (videóval)
A tükörtojás szó hallatán nem feltétlenül a pénzérmék jutnak az eszünkbe. Pedig van egy különleges 200 forintos, ami jóval többet ér, mint a névértéke. Neked van ehhez hasonló?
A közelmúltban aukcióra bocsátottak egy látványos, belső mag elcsúszásos, azaz „tükörtojás”-hibás 200 forintos érmét - ráadásul igen kiváló, úgynevezett verdefényes, azaz forgalomba nem került állapotban.
Ennyiért kelt el a speciális 200 forintos
A darabot egy numizmatikai Facebook-csoportban indították mindössze 1 forintról, és a licitek gyorsan meg is indultak. Az ár hamar elérte a 67 ezer forintot, majd kisebb megtorpanás után végül 92 ezer forinton zárult az aukció.
Életünk folyamán olykor-olykor találkozhatunk a szabványtól eltérő, nem megszokott minőségű érmével
– mondta portálunknak numizmatikai szakértőnk, az ajaki érmegyűjtő, Leskovics András.
A numizmatikával komolyabban foglalkozók verdehibásnak, technikai hibásnak, vagy gyártáshibásnak hívják ezeket az érméket, amelyek kivétel nélkül mind az Állami Pénzverő Nemzeti Vállalatnál, vagy később a Magyar Pénzverő Rt.-nél, illetve a jelenlegi nevén már a Magyar Pénzverő Zrt.-ben készültek.
Az ajaki szakértő szerint a verdehibás pénzérmék olyan pénzérmék, melyek a verési folyamat során különböző okokból keletkezett hibával rendelkeznek, ezek növelhetik a pénzérmék numizmatikai értékét az erre szakosodott gyűjtők körében, sőt, emiatt különösen értékesek lehetnek. Ezek a hibák akár a verőfelületen, a körvonalon vagy az érme más részein is megmutatkozhatnak, amelyek lehetnek kisebb felületi egyenetlenségek, eltolódások, vagy akár idegen anyag beágyazódása is.
Lehidal, ha megtudja, mennyit ér az ajaki férfi érmegyűjteménye!
A verdehibák főbb típusai a szakértő szerint:
- Félrevert érmék: Amikor az érme képe vagy körvonala el van tolódva, vagyis nem a megfelelő helyen van, ezért eltér a normál verettől.
- Hiányos veret: Egyes részek hiányoznak az érméről, például a felirat vagy a minta egy része.
- Túlzott veret: Az érmén a minta a próbaverethez képest túlzottan mély vagy széles, ami torzuláshoz vezet.
- Sugaras megjelenés: A verőfelületen sugárirányú vonalak láthatók.
- Elfordulás: Az érme előlapja és hátlapja nem tökéletesen illeszkedik, el van fordulva egymáshoz képest.
- Idegen anyag beágyazódása: A verés során idegen anyag, például fémforgács, fémreszelék kerül az érmébe.
- Felületi egyenetlenségek: Kisebb dudorok, bemélyedések az érme felületén.
- Egyéb hibák: A verési folyamat során keletkezhetnek egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható hibák is, például nem megfelelő anyagra kerül a verőtő által vert kép. Előfordult a pénztörténet során olyan hibás széria, amikor véletlenül a régebbi alumínium egyforintos anyagára verték a sárgaréz kétforintos ábráját.
Miért ennyire értékesek a verdehibás érmék?
A pénzérmék verése egy szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerben történik, ezért viszonylag nagyon ritkák a verdehibák. A verdehibák ritkaságuk miatt értékesebbé teszik az érméket a gyűjtők számára
- fogalmazott Leskovics András.
Hozzátette, minél ritkább egy hiba, annál magasabb a numizmatikai érték egyes gyűjtők szemében. Fontos tudni, hogy a verdehibás érmék értéke nagymértékben függ a ritkaságán túl az adott hiba típusától, valamint a gyűjtői piac keresletétől.
Ha érdekli a numizmatika és a speciális érmék, olvassa el a témában írt korábbi cikkeinket is!
Sokszorosát is érheti ez a nemrég közforgalomba került érme – akár a boltban is visszakaphatsz ilyet
Százezreket érhet ez az apró, kicsi érme! Lehet, hogy a te fiókodban is lapul egy?
Van nálad egy bélás? Nem is gondolnád, mennyit ér ma ez az egyszerű kétforintos! (videóval)