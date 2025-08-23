augusztus 23., szombat

Különleges érme

39 perce

Ez a speciális érme úgy néz ki, mint egy tükörtojás! Ha neked is van belőle, megfogtad az Isten lábát! (videóval)

Címkék#pénzérmék#200 forintosok#numizmatika#forint

A tükörtojás szó hallatán nem feltétlenül a pénzérmék jutnak az eszünkbe. Pedig van egy különleges 200 forintos, ami jóval többet ér, mint a névértéke. Neked van ehhez hasonló?

Tarnavölgyi Gergely

A közelmúltban aukcióra bocsátottak egy látványos, belső mag elcsúszásos, azaz „tükörtojás”-hibás 200 forintos érmét - ráadásul igen kiváló, úgynevezett verdefényes, azaz forgalomba nem került állapotban.

200 forintos speciális érme
A speciális 200 forintos közel 100 ezer forintért kelt el
Illusztráció: Profimédia

Ennyiért kelt el a speciális 200 forintos

A darabot egy numizmatikai Facebook-csoportban indították mindössze 1 forintról, és a licitek gyorsan meg is indultak. Az ár hamar elérte a 67 ezer forintot, majd kisebb megtorpanás után végül 92 ezer forinton zárult az aukció.

Életünk folyamán olykor-olykor találkozhatunk a szabványtól eltérő, nem megszokott minőségű érmével 

– mondta portálunknak numizmatikai szakértőnk, az ajaki érmegyűjtő, Leskovics András. 

A numizmatikával komolyabban foglalkozók verdehibásnak, technikai hibásnak, vagy gyártáshibásnak hívják ezeket az érméket, amelyek kivétel nélkül mind az Állami Pénzverő Nemzeti Vállalatnál, vagy később a Magyar Pénzverő Rt.-nél, illetve a jelenlegi nevén már a Magyar Pénzverő Zrt.-ben készültek.

Az ajaki szakértő szerint a verdehibás pénzérmék olyan pénzérmék, melyek a verési folyamat során különböző okokból keletkezett hibával rendelkeznek, ezek növelhetik a pénzérmék numizmatikai értékét az erre szakosodott gyűjtők körében, sőt, emiatt különösen értékesek lehetnek. Ezek a hibák akár a verőfelületen, a körvonalon vagy az érme más részein is megmutatkozhatnak, amelyek lehetnek kisebb felületi egyenetlenségek, eltolódások, vagy akár idegen anyag beágyazódása is.

A verdehibák főbb típusai a szakértő szerint: 

  • Félrevert érmék: Amikor az érme képe vagy körvonala el van tolódva, vagyis nem a megfelelő helyen van, ezért eltér a normál verettől. 
  • Hiányos veret: Egyes részek hiányoznak az érméről, például a felirat vagy a minta egy része. 
  • Túlzott veret: Az érmén a minta a próbaverethez képest túlzottan mély vagy széles, ami torzuláshoz vezet. 
  • Sugaras megjelenés: A verőfelületen sugárirányú vonalak láthatók. 
  • Elfordulás: Az érme előlapja és hátlapja nem tökéletesen illeszkedik, el van fordulva egymáshoz képest. 
  • Idegen anyag beágyazódása: A verés során idegen anyag, például fémforgács, fémreszelék kerül az érmébe. 
  • Felületi egyenetlenségek: Kisebb dudorok, bemélyedések az érme felületén. 
  • Egyéb hibák: A verési folyamat során keletkezhetnek egyéb, a fenti kategóriákba nem sorolható hibák is, például nem megfelelő anyagra kerül a verőtő által vert kép. Előfordult a pénztörténet során olyan hibás széria, amikor véletlenül a régebbi alumínium egyforintos anyagára verték a sárgaréz kétforintos ábráját.

Miért ennyire értékesek a verdehibás érmék? 

A pénzérmék verése egy szigorúan ellenőrzött, zárt rendszerben történik, ezért viszonylag nagyon ritkák a verdehibák. A verdehibák ritkaságuk miatt értékesebbé teszik az érméket a gyűjtők számára

- fogalmazott Leskovics András.

Hozzátette, minél ritkább egy hiba, annál magasabb a numizmatikai érték egyes gyűjtők szemében. Fontos tudni, hogy a verdehibás érmék értéke nagymértékben függ a ritkaságán túl az adott hiba típusától, valamint a gyűjtői piac keresletétől.

Ha érdekli a numizmatika és a speciális érmék, olvassa el a témában írt korábbi cikkeinket is!

 

