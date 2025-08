Ilyen napod volt 30 éve, de vajon emlékszel még rá?

Bak (XII. 22.-1.20.)

A ma történt eseményekre a legjobb kifejezés az, hogy feledhető. Felejtse is el, amilyen hamar csak tudja, egy szót sem érdemes pazarolni rájuk.

Vízöntő (I. 21.-II. 20.)

Nagyon célratörő hangulatban van ma. Mindenáron el akar érni valamit, s valószínűleg sikerülni is fog ez önnek. Ebben azonban csak saját magára számítson.

Halak (II. 21.-III. 20.)

Az idegei mintha nem akarnának engedelmeskedni az akaratának. Szedje össze magát, csak így tudja féken tartani érzéseit. Nem hiányzik önnek a kiborulás.

Talán csak egy régi horoszkóp, talán több annál. Mert lehet, hogy 30 év telt el, de néha egy-egy mondat pont úgy betalál ma is, mint akkor. Te emlékszel, mit éreztél azon a napon?

Lehet, hogy most, 30 évvel később érkezett el az a nap, amikor értelmet nyer. Néha a csillagok is késnek.