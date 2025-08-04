Újabb lendületet kap a Debrecen és Nyíregyháza közti négysávos autóút – így állnak a tervek!

A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az UTIBER Közúti Beruházó Kft., valamint a RODEN Mérnöki Iroda Kft. Az Építési és Közlekedési Minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.