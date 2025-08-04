augusztus 13., szerda

2x2 sávos gyorsforgalmi kapcsolat

1 órája

Újabb lendületet kap a Debrecen és Nyíregyháza közti négysávos autóút – így állnak a tervek!

Címkék#Nyíregyháza#2x2#Lázár János#4-es főút

Az útvonal a két város gazdasági övezetei között biztosít majd biztonságos és nagy kapacitású közúti összeköttetést. Az Építési és Közlekedési Minisztérium öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, 2x2 sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére.

Szon.hu

Korábban már több alkalommal is beszámoltunk róla: 35 kilométer hosszúságban megtörténhet a 4-es főút négysávosítása Nyíregyháza és Debrecen között - erről ez év februárjában Lázár János építési és közlekedési miniszter dr. Kovács Ferenc nyíregyházi polgármesterrel személyesen egyeztetett a szabolcsi vármegyeszékhelyen.

4-es főút négysávosítása Debrecen és Nyíregyháza között jelentős fejlesztés
A térségi közlekedésfejlesztés egy fontos mérföldköve lesz a 4-es főút négysávosítása
Fotó: magyarepitok.hu

Ezt lehet tudni a 4-es főút új nyomvonaláról

A fejlesztés keretében mintegy 35 kilométer hosszú – ebből 10 kilométer meglévő, 25 kilométer új nyomvonalon vezetett – nagy kapacitású, biztonságos közúti kapcsolat épülne ki, tervezetten 6 különszintű csomóponttal és a hozzá kapcsolódó alcsomópontokkal, továbbá 3 kétsávos körforgalommal, valamint 19 műtárggyal.

Újabb szintre lépett a tervezés!

A magyarepitok.hu számolt be róla, hogy új lendületet kapott a tervezés: az Építési és Közlekedési Minisztérium öt pályázót hívott meg ajánlattételre a 4-es főút Debrecen és Nyíregyháza közötti, 2x2 sávosra bővítendő szakasz terveinek elkészítésére. 

A felhívásra öt cég jelentkezett: a zalaegerszegi Pannonway Építő Kft. és a debreceni Cívis Komplex Mérnök Kft. konzorciuma, valamint négy budapesti tervező cég, az UNITEF'83 Műszaki Tervező és Fejlesztő Zrt., a FŐMTERV Mérnöki Tervező Zrt., az UTIBER Közúti Beruházó Kft., valamint a RODEN Mérnöki Iroda Kft. Az Építési és Közlekedési Minisztérium mind az öt jelentkezőt felkérte ajánlattételre.

A Debrecen-Nyíregyháza közötti 2x2 sávos közúti kapcsolat létrehozása azért is fontos, mert ezáltal a két város gazdasági övezetei között nagy kapacitású, biztonságos közúti összeköttetés jöhet létre. 
 

 

