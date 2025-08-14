Tűz
1 órája
A benzinkút dolgozói rohantak segíteni Nyíregyházán!
Kigyulladt egy autó Nyíregyházán, a Debreceni úti töltőállomás közelében.
Fotó: Bordás Béla
A benzinkút dolgozói eloltották a lángokat, a kiérkező tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt – mondta el portálunknak Bordás Béla baleset tudósító.
