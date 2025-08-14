augusztus 14., csütörtök

Tűz

1 órája

A benzinkút dolgozói rohantak segíteni Nyíregyházán!

Címkék#Bordás Béla#benzinkút#áramtalanít

Kigyulladt egy autó Nyíregyházán, a Debreceni úti töltőállomás közelében.

Szon.hu
A benzinkút dolgozói rohantak segíteni Nyíregyházán!

Fotó: Bordás Béla

A benzinkút dolgozói eloltották a lángokat, a kiérkező tűzoltók áramtalanították a járművet. Személyi sérülés nem történt – mondta el portálunknak Bordás Béla baleset tudósító.

 

