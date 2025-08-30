Hagyományőrzők
2 órája
A jövőt tervezgették a hagyományőrzők a Beregben
beregszem-egyesulet-kozgyulese
Beregszem Egyesület
Fotó: Bodárné Varga Éva
Megtartotta éves közgyűlését a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület. A tagság elfogadta az éves beszámolót, majd döntött az öt új jelentkező belépéséről. A közgyűlés további részében tervezték a jövőt, átbeszélték az egyesület előtt álló feladatokat és lehetőségeket. A közgyűlés Kósa László mesterszakács, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend lovagjának adományából egy közös ebéddel ért véget. Nézze meg az eseményről készült fotóinkat!
A Beregszem Egyesület közgyűléseFotók: Bodnárné Varga Éva
