Hagyományőrzők

2 órája

A jövőt tervezgették a hagyományőrzők a Beregben

A jövőt tervezgették a hagyományőrzők a Beregben

Beregszem Egyesület

Fotó: Bodárné Varga Éva

Megtartotta éves közgyűlését a Vásárosnaményi Beregszem Hagyományápoló Művészeti és Kulturális Egyesület. A tagság elfogadta az éves beszámolót, majd döntött az öt új jelentkező belépéséről. A közgyűlés további részében tervezték a jövőt, átbeszélték az egyesület előtt álló feladatokat és lehetőségeket. A közgyűlés Kósa László mesterszakács, a Magyar Népi Ízőrző Lovagrend lovagjának adományából egy közös ebéddel ért véget. Nézze meg az eseményről készült fotóinkat! 

A Beregszem Egyesület közgyűlése

Fotók: Bodnárné Varga Éva

