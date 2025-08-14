A könnyek mosolya Lippai Mariannával

Lippai Marianna, a közkedvelt előadó, író – aki Nyíregyháza szülötte – szeptember 12-én is szívből és hitelesen mesél. Olyan témákat érint, amelyek mindannyiunkat elérnek: veszteséget, újrakezdést, erőt és a reményt, hogy minden összeomlás után van tovább. A T.É.R. Központban 18 órakor kezdődő est címe önmagáért beszél: Az életet nem érteni, hanem élni kell! Ez az esemény nemcsak előadás, hanem Lippai Marianna A könnyek mosolya című könyvének bemutatója és dedikálása is lesz egyben.