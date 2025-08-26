A legcsúnyább dolog történt meg a nővel a nyíregyházi nyilvános vécénél

„Sziasztok!” – írta a bejegyzésben. „Tegnap este 22:00 és 23:00 között Nyíregyháza belvárosában, a Kossuth tér és a nyilvános WC környékén elveszítettem egy kisebb fekete táskát. Pénz, bérlet és – ami a legfontosabb – iratok voltak benne. Mivel sokan voltak, jó hangulat is volt, csak kb. egy órával később vettem észre, hogy nincs meg a táskám.

Aki esetleg megtalálta, és még nem adta le, kérem, jelezzen! A pénz nem számít, csak az iratok fontosak. Több csoportba is írtam már. Hálás lennék, ha megosztanátok a bejegyzést. Előre is köszönöm!”

A kommentelők együttérzően reagáltak, többen is hangsúlyozták: sajnos sokan a talált értékeket megtartják, a többit pedig egyszerűen kidobják.

„Sajnos sokan nem gondolnak bele, mit jelent másnak elveszíteni az iratait. A pénzt nem kérem vissza, csak legalább az iratokat ne a kukába dobják, hanem adják le valahová – akár névtelenül is” – írta egy kommentelő.

A történet jól példázza, mennyire kiszolgáltatottá válhat az ember egy pillanat alatt – és mennyire sokat számít ilyenkor egy kis emberség.