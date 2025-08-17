augusztus 17., vasárnap

Jácint névnap

59 perce

A nemzeti ünnepen így alakul Szabolcsban a hulladékszállítás

Címkék#ünnep#ÉAK Nonprofit Kft#Regionális Hulladékkezelő Központok

A hulladékudvarok és az ügyfélszolgálatok zárva lesznek.

Szon.hu
A hulladékudvarokba várják a különféle hulladékfajtákat

Fotó: MW-archív

Augusztus 20-án a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik - tájékoztatta portálunkat az ÉAK Nonprofit Kft.

A nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központok, a nyíregyházi (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.; Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz.) és mátészalkai (Mátészalka, Ecsedi út vége) Hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok ezen a napon zárva tartanak.

 

 

