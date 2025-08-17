Mutatjuk!
1 órája
A nemzeti ünnepen így alakul Szabolcsban a hulladékszállítás
A hulladékudvarok és az ügyfélszolgálatok zárva lesznek.
A hulladékudvarokba várják a különféle hulladékfajtákat
Fotó: MW-archív
Augusztus 20-án a hulladékszállítás a megszokott járatrend szerint történik - tájékoztatta portálunkat az ÉAK Nonprofit Kft.
A nyíregyházi, kisvárdai és nagyecsedi Regionális Hulladékkezelő Központok, a nyíregyházi (Nyíregyháza, Korányi F. u. 3.; Nyíregyháza, Kerék u. 1. sz.) és mátészalkai (Mátészalka, Ecsedi út vége) Hulladékudvarok, valamint az ügyfélszolgálatok ezen a napon zárva tartanak.
Ezt ne hagyja ki!Erre jó lesz vigyázni!
Tegnap, 11:08
Fúrt kúttal öntöz? Erre jó lesz, ha időben felkészül!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre