Nyíregyháza

1 órája

A nő felfedte, mi történt a nyíregyházi busz hátsó ülésén

A Nyíregyen Hallottam Facebook-csoportban osztotta meg egy hölgy a kellemetlen esetet.

Nagy Zoltán
„A mai napon a 6:50-es Debrecen–Nyíregyháza buszon az egyik hátsó ülésen egy zöld színű, kisebb, Rossmann-os ecobagot hagytam ott – írta. – Hivatalos iratok voltak benne. Ha esetleg valaki megtalálta, jelezne nekem?”

Nem ez volt az egyetlen dolog, ami eltűnt Nyíregyházán – a Jósavárosban egy telefon is nyomtalanul elveszett.

„Jósavárosban, a főtéren, a Fornetti előtt a párom pár percre a padon hagyta a telefonját, amit valaki elvitt. Samsung S25. Térfigyelő kamera van. Kicsörög. Most megy a rendőrségre. Aki elvitte vagy megtalálta, kérem, jelentkezzen. Köszönöm! Fel is veszi a telefont, de csak hallgatja…” – írta egy másik hölgy ugyanebben a csoportban.

 

