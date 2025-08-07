A nyíregyházi kislány anyukája írt! Nagy baj történt velük a kórházban!

Manapság kevés bosszantóbb dolog történhet, mint ha valaki elveszíti a telefonját – különösen igaz ez a fiatalokra, akik számára a készülék szinte nélkülözhetetlen. Sajnos ez történt egy kislánnyal is: elveszítette a mobilját, ezért édesanyja a közösségi médián keresztül próbálta megtalálni.

„Elveszett! Keressük!” – írta a posztban. – „Tegnap Nyíregyházán, a fül-orr-gégészeti rendelőben jártunk, és a kislányom elvesztette az Oppo Reno 5Z típusú telefonját. A készüléken a képen látható tok volt. Kérem, aki bármit tud róla, értesítsen!”

Bár a bejegyzést sokan megosztották, úgy tűnik, a telefon továbbra sem került elő. Napokkal később az anyuka új hozzászólást írt a saját posztjához:

„Még mindig nincs meg!”