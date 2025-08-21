A természet és a tehetséges gyermekek találkozása

A természet- és honismereti foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekek egységben lássák a tájat, a történelmet, a kultúrát és az emberi közösségeket, ezzel pedig olyan hivatásokra, továbbtanulási irányok felé irányítsák a figyelmüket, amelyekben sikeresek lehetnek és kiteljesedhet személyiségük.

A diákok nemcsak az Alföld természeti értékeit ismerték meg, hanem eljutottak a Zempléni-hegységbe is, ahol kirándulásokon, túrákon tapasztalták meg hazánk sokszínű természeti és kultúrtájait.

A foglalkozásokon a természet szépségeit, értékeit, a környező táj évszakonkénti változásait, a változatos és értékekkel teli magyar történelem emlékeit figyelhették meg a diákok, le is videózva és fotózva ezeket - tájékoztatta portálunkat Petrusák János.