36 perce
A természet és a tehetséges gyermekek találkozása
A kéki tehetséges általános iskolás diákok a Nemzeti Tehetség Program és a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa révén, egy különleges programban vehettek részt.
A természet- és honismereti foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekek egységben lássák a tájat, a történelmet, a kultúrát és az emberi közösségeket, ezzel pedig olyan hivatásokra, továbbtanulási irányok felé irányítsák a figyelmüket, amelyekben sikeresek lehetnek és kiteljesedhet személyiségük.
A diákok nemcsak az Alföld természeti értékeit ismerték meg, hanem eljutottak a Zempléni-hegységbe is, ahol kirándulásokon, túrákon tapasztalták meg hazánk sokszínű természeti és kultúrtájait.
A foglalkozásokon a természet szépségeit, értékeit, a környező táj évszakonkénti változásait, a változatos és értékekkel teli magyar történelem emlékeit figyelhették meg a diákok, le is videózva és fotózva ezeket - tájékoztatta portálunkat Petrusák János.
