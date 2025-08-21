augusztus 21., csütörtök

HajnaSámuel névnap

20°
+34
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nemzeti Tehetség Program

36 perce

A természet és a tehetséges gyermekek találkozása

Címkék#TEMI#Zempléni-hegység#Nemzeti Tehetség Program#természet

A kéki tehetséges általános iskolás diákok a Nemzeti Tehetség Program és a TEMI Móricz Zsigmond Művelődési és Ifjúsági Ház Alapítványa révén, egy különleges programban vehettek részt.

Szon.hu
A természet és a tehetséges gyermekek találkozása

A természet- és honismereti foglalkozások célja az volt, hogy a gyerekek egységben lássák a tájat, a történelmet, a kultúrát és az emberi közösségeket, ezzel pedig olyan hivatásokra, továbbtanulási irányok felé irányítsák a figyelmüket, amelyekben sikeresek lehetnek és kiteljesedhet személyiségük. 

A diákok nemcsak az Alföld természeti értékeit ismerték meg, hanem eljutottak a Zempléni-hegységbe is, ahol kirándulásokon, túrákon tapasztalták meg hazánk sokszínű természeti és kultúrtájait. 

A foglalkozásokon a természet szépségeit, értékeit, a környező táj évszakonkénti változásait, a változatos és értékekkel teli magyar történelem emlékeit figyelhették meg a diákok, le is videózva és fotózva ezeket - tájékoztatta portálunkat Petrusák János.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu