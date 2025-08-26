Hihetetlen, mire lehet hamarosan licitálni a NAV-nál

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka - tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni Forrás: NAV

Szombaton indul a licit az ajtólapokra

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.