Szombaton indul a licit

51 perce

Hihetetlen, mire lehet hamarosan licitálni a NAV-nál

Érdemes böngészni a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) árverési felületét, ugyanis a lefoglalt ingóságok között ezúttal ajtólapokból található jelentős kínálat. Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni.

NAV-árverések: ami nincs fent az adóhivatal elektronikus felületén, az nem is létezik.

Fotó: Nemzeti Adó- és Vámhivatal

Egy komplett irodaházat is fel lehetne szerelni azokkal az eredeti csomagolásban lefoglalt ajtólapokkal, amelyek árverése hamarosan megkezdődik a NAV Elektronikus Árverési Felületén (https://arveres.nav.gov.hu). Nemcsak vállalkozásoknak érdemes átnézni a felületet, a kinézett ajtólapokra ugyanis külön-külön lehet licitálni. Így magánszemélyként is, könnyen lehet akár csak egy darab ajtólapra ajánlatot tenni. Az ajtólapok becsértéke az eredeti érték 25 százaléka - tájékoztatta portálunkat a Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

ajtólapokra lehet licitálni
Az ajtólapokra szombattól lehet licitálni Forrás: NAV

Szombaton indul a licit az ajtólapokra

Az ajtólapok különböző betétekkel, üveggel és mintákkal, sokféle díszítőelemmel készültek. A hirdetési felületen megtekinthetők az egyes tárgyak fényképei is, így könnyen kiválasztható a megfelelő tétel.

Az 54 darab, különböző típusú ajtólap árverése augusztus 30-án indul, az ingóságok négy napon keresztül licitálhatók a NAV árverési oldalán. Az árverés szeptember 2-án, 21 órakor zárul.

Nyertes licit esetén, a vételár kifizetése után a Vámosszabadinál található telephelyről vihető el az ingóság.

Bővebben tájékozódni, regisztrálni, a tételekre ajánlatot tenni a NAV árverési oldalán lehet, az árverés kezdete előtt a meghirdetések (jövőbeni árverések), augusztus 30-tól pedig a futó árverések között.

 

 

