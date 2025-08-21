Csak rom és kosz maradt utána – szerződés nélkül adta ki a lakását a nyíregyházi nő, súlyos bosszút állt rajta a bérlő 

– Az egyik ismerősöm került olyan helyzetbe, hogy el kellett otthonról költöznie. Nekem volt egy üresen álló lakásom, arra gondoltam, ha nem idegennek adom ki, én is jól járok, vigyáz majd rá, s neki is megoldódik a gondja. Hatalmasat tévedtem. Egy nézeteltérés miatt egy hónapot kapott, hol elköltözzön. A bosszú az lett, hogy az albérletbe kiadott lakásom koszban úszott, a tűzhely ragadt a mocsoktól, a szekrényajtókat letörve hagyta maga után. Volt ugyan szerződésünk, de azt csak magunk között írtuk, hogy lepapírozzuk a bérletet, amiben szóban megállapodtunk – mesélte el a nyíregyházi Bodnár Anna megdöbbentő történetét.

Az albérlet sokaknak jelent megoldást, azonban a szóban kötött bérleti szerződés nem védi a bérbe adót és nem ad garanciát a bérlőnek sem

Illusztráció: MW-archív

A belvárosi lakás takarítása, a hibák kijavítása sokba került Annának, aki a rossz tapasztalat után nem kísérletezett tovább, nem keresett újabb albérlőt, inkább eladta a lakást, a pénzt pedig egy befektetési számlára tette.

– Sokan le akartak erről beszélni, mert az albérlet biztos bevétel és az ingatlan is megmaradt volna, azonban ez akkora csalódást okozott számomra, hogy az egyszerűbb megoldást választottam. Néha persze elgondolkodom, hogy lehetett volna okosabban csinálni?

– morfondírozott a kétgyerekes családanya.

Albérlet: a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen

Augusztus az albérletkeresés időszaka, az egyetemisták, a munka- és lakhelyet váltók keresik a kiadó lakásokat. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen, így mindenképp írásban kell megállapodni.

Mint szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben írják, sokan tévesen azt hiszik, hogy egy internetről letöltött szerződésminta, esetleg két tanú aláírása már megfelelő biztonságot ad egy albérleti szerződéshez. Bár közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthető érvényes szerződés, a házilag szerkesztett dokumentumok gyakran nem rögzítik maradéktalanul a felek jogait és kötelezettségeit, ami később, egy vitás helyzetben komoly problémákat okozhat.

Az elmúlt években elterjedt gyakorlattá vált, hogy a bérbeadók birtokbaadás feltételéül szabják azt is, hogy a bérlő közjegyző előtt tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ebben vállalhatja a bérleti szerződésben foglaltak teljesítését, így