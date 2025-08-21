4 órája
Csak rom és kosz maradt utána – szerződés nélkül adta ki a lakását a nyíregyházi nő, súlyos bosszút állt rajta a bérlő
Az internetről letöltött szerződésminta sem védelmet, sem garanciát nem jelent egyik félnek sem, a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen. Az albérlet biztos bevétel, ám nem mindig jó a végkifejlet.
– Az egyik ismerősöm került olyan helyzetbe, hogy el kellett otthonról költöznie. Nekem volt egy üresen álló lakásom, arra gondoltam, ha nem idegennek adom ki, én is jól járok, vigyáz majd rá, s neki is megoldódik a gondja. Hatalmasat tévedtem. Egy nézeteltérés miatt egy hónapot kapott, hol elköltözzön. A bosszú az lett, hogy az albérletbe kiadott lakásom koszban úszott, a tűzhely ragadt a mocsoktól, a szekrényajtókat letörve hagyta maga után. Volt ugyan szerződésünk, de azt csak magunk között írtuk, hogy lepapírozzuk a bérletet, amiben szóban megállapodtunk – mesélte el a nyíregyházi Bodnár Anna megdöbbentő történetét.
A belvárosi lakás takarítása, a hibák kijavítása sokba került Annának, aki a rossz tapasztalat után nem kísérletezett tovább, nem keresett újabb albérlőt, inkább eladta a lakást, a pénzt pedig egy befektetési számlára tette.
– Sokan le akartak erről beszélni, mert az albérlet biztos bevétel és az ingatlan is megmaradt volna, azonban ez akkora csalódást okozott számomra, hogy az egyszerűbb megoldást választottam. Néha persze elgondolkodom, hogy lehetett volna okosabban csinálni?
– morfondírozott a kétgyerekes családanya.
Albérlet: a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen
Augusztus az albérletkeresés időszaka, az egyetemisták, a munka- és lakhelyet váltók keresik a kiadó lakásokat. A Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy a szóban kötött bérleti szerződés érvénytelen, így mindenképp írásban kell megállapodni.
Mint szerkesztőségünkhöz is eljuttatott közleményükben írják, sokan tévesen azt hiszik, hogy egy internetről letöltött szerződésminta, esetleg két tanú aláírása már megfelelő biztonságot ad egy albérleti szerződéshez. Bár közjegyző vagy ügyvéd közreműködése nélkül is készíthető érvényes szerződés, a házilag szerkesztett dokumentumok gyakran nem rögzítik maradéktalanul a felek jogait és kötelezettségeit, ami később, egy vitás helyzetben komoly problémákat okozhat.
Az elmúlt években elterjedt gyakorlattá vált, hogy a bérbeadók birtokbaadás feltételéül szabják azt is, hogy a bérlő közjegyző előtt tegyen egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozatot. Ebben vállalhatja a bérleti szerződésben foglaltak teljesítését, így
a bérleti díj,
a rezsi és
a közüzemi költségek megfizetését, valamint
a bérleti jogviszony megszűnése után a bérleményből való kiköltözést határidőre.
Ez a közokirat peres eljárás nélkül, azonnal bírósági úton végrehajtható, így a bérbeadó gyorsabb és költséghatékonyabb védelmet kap.
– Csak és kizárólag a közokiratba foglalt szerződések, kötelezettségvállalások hajthatók végre bírósági végrehajtás útján azonnal. Ha a szerződést nem közjegyző készíti, akkor szerződésszegés esetén muszáj bírósághoz fordulni, ami évekig tartó pereskedéshez vezethet. A későbbi, esetleges jogviták megelőzésében és a problémák gyors megoldásában segíthet a közjegyző által készített bérleti szerződés, vagy az érvényes bérleti szerződés alapján a bérlő által tett egyoldalú kötelezettségvállaló nyilatkozat – mondta Máté Viktor, a Magyar Országos Közjegyzői Kamara (MOKK) elnökhelyettese.
Védi a bérbe adót, garancia a bérlőnek
Arra is lehetőségük van a feleknek, hogy a teljes bérleti szerződés elkészítését a közjegyzőre bízzák, aki így minden lényeges részletre kiterjedő megállapodást készít, mely erős biztosítékot nyújt mind a bérbeadó, mind a bérlő javára. Ebben az esetben a közokirat már nemcsak a bérbeadó érdekeit védi, hanem a bérlőnek is garanciát jelet arra, hogy nem tehetik ki jogalap nélkül az ingatlanból, nem emelhetik meg egyoldalúan a bérleti díjat, és a kaució jogtalan visszatartásától sem kell félnie.
Az ingatlanközvetítő irodák általában a teljeskörű ügyintézés részeként a bérleti szerződést is elkészítik, valamint szűrik a bérlőket. Természetesen amennyiben a bérbe adó vagy a bérlő részéről arra van igény, akkor közjegyzővel készíttetik el a szükséges dokumentumot.
