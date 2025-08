Az nem magánügy, ha a négy fal között elcsattan pár pofon - mindenki kaphat segítséget!

Ha észrevesszük a jeleket, mi magunk is sokat tehetünk

– A bántalmazottak legtöbbször szégyenként élik meg a velük történteket, elrejtik a fájdalmukat, a megalázottságot, a kiszolgáltatottságot, a kontrollvesztést. Lassú folyamat, amíg mernek lépni, segítséget kérni. A fizikális bántalmazásnak látható jelei vannak, ám a lelki terror, a szabad önrendelkezési jogtól, pénztől megfosztás, a mozgásban korlátozás, barátoktól eltiltás ugyan láthatatlan, de vannak árulkodó jelek, amikre ha figyelünk, mi magunk is segíthetünk a bajba jutottnak, akár minket is megkereshetnek, hogy a szükséges lépéseket megtehessük – fejtette ki az áldozatsegítő szakember. A reciprok családi erőszak áldozatokról is szólva elmondta: ennek sajátossága, hogy a gyermeket is bántalmazás éri, akár a feleségét verő apától, akár a bántalmazott anyától, vagy mindkettőtől.

Ilyen esetekben azonnal értesítjük gyermekvédelmet, hogy kapjanak maguk mellé egy olyan szervezetet, ami folyamatos támogatást tud nekik biztosítani.

Áldozatsegítő központként néhány segítő beszélgetésig vagyunk kapcsolatban az áldozatokkal, felvilágosítjuk őket a jogaikról, jogi, pszichológiai segítséget adunk. A kormányhivatalon keresztül pedig azonnali pénzügyi segély biztosítására is van lehetőség – sorolta az áldozatsegítő koordinátor.

A családon belüli erőszak nem magánügy, össztársadalmi probléma

Illusztráció: shutterstock

Anyagi krízishelyzet, érzelmi megrázkódtatás

A Nyíregyházi Áldozatsegítő Központ egy országos hálózat részeként 2021 decemberében kezdte meg a működését a Jósavárosban kialakított irodában azzal a céllal, hogy az állampolgárok számára könnyebben és gyorsabban legyenek hozzáférhetőek az áldozatsegítő szolgáltatások, és minél szélesebb körben megismerhessék az áldozatsegítésben elérhető lehetőségeket mindazok, akik elszenvedő alanyai a bűncselekményeknek.