KRESZ-tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett Nyíregyházán (fotók)

Címkék#Nyíregyháza#Stadion utca#kresz tábla#lámpaoszlop#Északi körút

Az utakon hétfő délután ismét előfordultak figyelmetlenségből adódó károk. Nyíregyházán most KRESZ-tábla és a lámpaoszlop is áldozatul esett.

Szon.hu

Ezek a helyzetek nemcsak anyagi kárt okoznak, hanem a közlekedés biztonságát is veszélyeztetik. Ezúttal egy közlekedési tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett.

Egy KRESZ-tábla és egy lámpaoszlop is áldozatul esett
Fotók: Bordás Béla

Közlekedési tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett

Kitört egy KRESZ-táblát egy ismeretlen járművezető Nyíregyházán az Északi körúton.

Hétfő délután a Stadion utcán pedig egy teherautó tört ki egy lámpaoszlopot. A járművezető nem jelentette a kárt. A rendőrség intézkedett a helyszínen.  tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka

Kresz tábla és lámpaoszlop is dőlt Nyíregyházán

Fotók: Bordás Béla

