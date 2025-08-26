54 perce
KRESZ-tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett Nyíregyházán (fotók)
Az utakon hétfő délután ismét előfordultak figyelmetlenségből adódó károk. Nyíregyházán most KRESZ-tábla és a lámpaoszlop is áldozatul esett.
Ezek a helyzetek nemcsak anyagi kárt okoznak, hanem a közlekedés biztonságát is veszélyeztetik. Ezúttal egy közlekedési tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett.
Közlekedési tábla és lámpaoszlop is áldozatul esett
Kitört egy KRESZ-táblát egy ismeretlen járművezető Nyíregyházán az Északi körúton.
Hétfő délután a Stadion utcán pedig egy teherautó tört ki egy lámpaoszlopot. A járművezető nem jelentette a kárt. A rendőrség intézkedett a helyszínen. –tájékoztatta portálunkat Bordás Béla, a város gondnoka
Kresz tábla és lámpaoszlop is dőlt NyíregyházánFotók: Bordás Béla
