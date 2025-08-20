augusztus 20., szerda

Elismerések

Két elismert alkotót is kitüntettek nemzeti ünnepünkön

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiváló művészeit, iparművészeit is elismerték az államalapítás ünnepén.

Szon.hu

Magas rangú állami kitüntetéseket többen is átvehettek nemzeti ünnepünk alkalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, kiemelkedő munkásságukkal, életpályájukkal példát mutatnak közösségüknek. 

Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
MAKRAI ZSUZSA nyírbátori zománcművész

Makrai Zsuzsa egy kiállításán Fotó: KM/ Archív 

Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
SZOLANICS ELVIRA népi iparművész, keramikus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület alelnöke

Szolanics Elvira Forrás: Facebook

 

