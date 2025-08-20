Elismerések
23 perce
Két elismert alkotót is kitüntettek nemzeti ünnepünkön
Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiváló művészeit, iparművészeit is elismerték az államalapítás ünnepén.
Magas rangú állami kitüntetéseket többen is átvehettek nemzeti ünnepünk alkalmából Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyéből, kiemelkedő munkásságukkal, életpályájukkal példát mutatnak közösségüknek.
Magyar Arany Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:
MAKRAI ZSUZSA nyírbátori zománcművész
Magyar Ezüst Érdemkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:
SZOLANICS ELVIRA népi iparművész, keramikus, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Népművészeti Egyesület alelnöke
Ezt ne hagyja ki!Elismerések
3 órája
Ők vehettek át magas rangú állami elismeréseket – tudásukkal vármegyénket gazdagítják
Ezt ne hagyja ki!Gyümölcsfesztivál
2 órája
Kézművesek, koncertek és zamatos ízek – Ilken tényleg minden volt!
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre