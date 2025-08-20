augusztus 20., szerda

Ők vehettek át magas rangú állami elismeréseket – tudásukkal vármegyénket gazdagítják

Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye kiváló szakembereit, művészeit ismerték el az államalapítás ünnepén.

Mint ahogyan tegnap arról beszámoltunk, magas rangú állami kitüntetéseket többen is átvehettek nemzeti ünnepünk alkalmából kedden Budapesten.

 Dr. Sulyok Tamás, Magyarország köztársasági elnöke a Magyar Arany Érdemkeresztje kitüntetést adományozta

  • Rácz Imre István, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei elnöke részére, a magyar gazdák érdekében végzett több évtizedes kiemelkedő közéleti tevékenysége és szakmai munkája elismeréseként.
Rácz Imre (balra) dr. Nagy Istvántól vette át az elismerést 
Forrás: Facebook

Dr. Nagy István miniszter úr az Életfa Emlékplakett Arany Fokozatát adományozta

  • Csordás József, a NYÍRERDŐ Zrt. nyugalmazott munkatársa részére, az alföldi erdőgazdálkodásban szolgált kiemelkedő munkabírásért és megbízhatóságáért.
Csordás József (jobbra)

Kiemelkedő színvonalú munkája elismeréseként Magyar Érdemrend tisztikereszt polgári tagozat kitüntetésben részesült:

  • Dr. Soltész János teológus, a Görögkatolikus Papnevelő Intézet és a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola volt rektora, egyetemi tanár,
Dr. Soltész János teológus

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át:

  •  Vajda László tűzkovács népi iparművész, a népművészet mestere, a Magyar Művészeti Akadémia rendes tagja, Tiszaeszlár község polgármestere,
Vajda László

Könyvtári szakterületen hosszabb időn át végzett kiemelkedő teljesítménye elismeréseként Szinnyei József-díjat vehetett át:

  • Dr. Kührner Éva, a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola Könyvtára könyvtárvezetője,
Dr. Kührner Éva

Hosszabb időn át a népművészeti mozgalom szervezése területén végzett tevékenysége elismeréseként Martin György-díjban részesült:

Dr. Ratkó Lujza néprajzkutató, volt főmuzeológus

Dr. Ratkó Lujza 

 

