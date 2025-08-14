augusztus 14., csütörtök

Marcell névnap

24°
+32
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Felújítás

25 perce

Indul a MÁV állomásfelújítási programja – vajon a te településed is a listán van?

Címkék#felújítás#MÁV#állomás

Olyan állomások újulnak meg, amelyeken eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Az állomásmegújítás több szabolcsi települést is érint.

Munkatársunktól

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le - mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Az állomásmegújítási program több mint harminc települést érint
Az állomásmegújítási program több mint harminc települést érint 
Fotó: Magyar Építők

Az állomásmegújítási program szabolcsi településeket is érint

Hegyi Zsolt kiemelte, a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró jön létre, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Hozzátette: 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét. Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. A Hegyi Zsolt közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a több mint 30 helyszínt tartalmazó állomásfelújítási program 14 vármegyét érint. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot.

Az állomásfelújítási program Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helyszínei

  • Aranyosapáti, Bashalom, Demecser, Kisvarsány, Mátészalka, Nyírbogát, Ópályi

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu