Indul a MÁV állomásfelújítási programja – vajon a te településed is a listán van?

Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le - mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában.

Az állomásmegújítási program több mint harminc települést érint

Fotó: Magyar Építők

Az állomásmegújítási program szabolcsi településeket is érint

Hegyi Zsolt kiemelte, a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró jön létre, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Hozzátette: 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét. Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. A Hegyi Zsolt közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a több mint 30 helyszínt tartalmazó állomásfelújítási program 14 vármegyét érint. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot.

Az állomásfelújítási program Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helyszínei