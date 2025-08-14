1 órája
Indul a MÁV állomásfelújítási programja – vajon a te településed is a listán van?
Olyan állomások újulnak meg, amelyeken eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Az állomásmegújítás több szabolcsi települést is érint.
Lázár János építési és közlekedési miniszter döntése alapján a MÁV országos állomásmegújítási programot hirdet több mint harminc helyszínen; ezek nem az ország legforgalmasabb vasútállomásai, hanem olyanok, amelyek saját térségükben kiemelkedő forgalmat bonyolítanak le - mondta a MÁV-csoport vezérigazgatója a Facebook-oldalára feltöltött videójában.
Az állomásmegújítási program szabolcsi településeket is érint
Hegyi Zsolt kiemelte, a Magyar Falu Program részeként 11 helyszínen új, hűtött-fűtött utasváró jön létre, ezek olyan helyek, ahol eddig semmilyen épület nem volt, vagy az annyira rossz állapotú volt, hogy már el kellett bontani. Hozzátette: 19 helyszínen a meglévő felvételi épületet újítják fel. Megújulnak az utasforgalmi terek, hűtött-fűtött váróterem létesül, felújítják a mosdót, az épület homlokzatát és rendbe teszik az épület környezetét. Ahol vannak, ott megújulnak a peronra vezető aluljárók és a lépcsők. A Hegyi Zsolt közösségi oldalán olvasható tájékoztatás szerint a több mint 30 helyszínt tartalmazó állomásfelújítási program 14 vármegyét érint. A cél korszerű, utasbarát állomások létrehozása. A beruházás értéke megközelíti a 15 milliárd forintot.
Az állomásfelújítási program Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei helyszínei
- Aranyosapáti, Bashalom, Demecser, Kisvarsány, Mátészalka, Nyírbogát, Ópályi
