augusztus 9., szombat

Emőd névnap

31°
+36
+18
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ráadásul egész nap...

3 órája

Áramszünet a törvényszéken! Ez vár az ügyfelekre!

Címkék#áramszünet#OPUS Titász Zrt#Nyíregyházi Törvényszék

Ezen a napon az épületben a személyes ügyfélfogadás szünetel.

Szon.hu
Áramszünet a törvényszéken! Ez vár az ügyfelekre!

Áramszünet várható pénteken

Fotó: MW-archív

Az OPUS Titász Zrt. munkavégzése miatt augusztus 12-én a Nyíregyházi Törvényszék Bocskai utca 2. szám alatti épületében egész napos áramszünet lesz, az épület zárva tart - tájékoztatta portálunkat dr. Szim-Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője.

Az ügyfelek a beadványaikat papír alapon a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utca 1. szám alatti épületének előterében található gyűjtőládába helyezve, illetve postai, vagy elektronikus úton juttathatják el a bíróság számára.

A bíróság a soron kívüli, halaszthatatlan ügyeleti feladatokat a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utca. 1. szám alatti épületében látja el.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu