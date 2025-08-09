Áramszünet a törvényszéken! Ez vár az ügyfelekre!

Az OPUS Titász Zrt. munkavégzése miatt augusztus 12-én a Nyíregyházi Törvényszék Bocskai utca 2. szám alatti épületében egész napos áramszünet lesz, az épület zárva tart - tájékoztatta portálunkat dr. Szim-Resán Dalma, a törvényszék sajtószóvivője.

Az ügyfelek a beadványaikat papír alapon a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utca 1. szám alatti épületének előterében található gyűjtőládába helyezve, illetve postai, vagy elektronikus úton juttathatják el a bíróság számára.

A bíróság a soron kívüli, halaszthatatlan ügyeleti feladatokat a Nyíregyházi Törvényszék Toldi utca. 1. szám alatti épületében látja el.