Hőségriadó áram, légkondi és hűtő nélkül? Sajnos így kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás ebben a hőségben is. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Ebben a hőségben is lesz áramszünet

Fotó: Shutterstock

Nyíregyháza

Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Mező utca 10-12 HRSZ:5609/A

Mező utca 4 – 28.

Mező utca 15 – 19.

Moszkva utca 9 – 11.

Bethlen Gábor utca 67 – 73.

Fazekas János tér 6 – 6.

Fazekas János tér 7 – 7.

Augusztus 15., péntek 8.00-tól 10.00-ig:

Bozót utca HRSZ:0274/40.

Bozót utca HRSZ:0274/26.

Bozót utca HRSZ:0274/41.

Bozót utca HRSZ:0274/23.

Bozót utca HRSZ:0274/44.

Bozót utca HRSZ:0274/20.

Bozót utca HRSZ:0274/45.

Sóstóhegy 9009 – 9009.

Búzakalász sor 265 – 265.

Sövény utca 25 – 25.

Búzakalász utca 265 – 265.

Inda köz 4 – 4.

Bozót utca 2 – 274.

Bozót utca 3 – 17.

Áramszünet vármegyénkben

Újfehértó

Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Hrsz. HRSZ:1722.

Tábornok utca HRSz0122/42.

Tábornok utca HRSZ:0120/23.

Vadas tag 99 – 99.

Bem Apó út 92 – 134.

Bem Apó út 93 – 147.

Farkasnyári utca 40 – 178.

Farkasnyári utca 47 – 183.

Tábornok utca 2 – 6.

Tábornok utca 1 – 5.

Nagykálló

Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:

Forrás dűlő HRSZ:0145/2.

Deák Ferenc utca HRSZ:030/7.

Bátori zug HRSZ:768/2.

Külterület HRSZ:065.

Arany János utca HRSZ:074.

Hrsz. HRSZ:3701.

Rákóczi Ferenc utca HRSZ:4552.

Harangod 1 – 1.

Lászlókert utca 4 – 4.

Lászlókert utca 11 – 23.

Kaposkert 1 – 1.

Lehel köz 7 – 35.

Bátori zug 4 – 4.

Bátori zug 1 – 5.

Gyöngyvirág köz 6 – 12.

Gyöngyvirág köz 1 – 3.

Bessenyei György utca 2 – 14.

Bessenyei György utca 1 – 11.

Rákóczi-Telep 6 – 6.

Kristóf Kert 9000 – 9000.

Gyöngyvirág utca 2 – 24.

Gyöngyvirág utca 1 – 21.

Nyíl utca 28 – 28.

Kállay Miklós utca 2 – 34.

Kállay Miklós utca 1 – 25.

Balassi Bálint utca 2 – 10.

Balassi Bálint utca 3 – 11.

Mártírok útja 1 – 1.

Rákóczi Ferenc utca 2 – 36.

Rákóczi Ferenc utca 3 – 35.

Magyi út 6 – 4540.

Magyi út 1 – 4497.

Bátori út 36 – 188.

Bátori út 31 – 155.

Torony utca 2 – 34.

Lehel utca 2 – 20.

Lehel utca 1 – 27.

Forrás dűlő 1 – 147.

Arany János utca 2 – 74.

Arany János utca 1 – 55.

Magyi köz 2 – 6.

Magyi köz 1 – 11.