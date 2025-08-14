1 órája
Hőségriadó áram, légkondi és hűtő nélkül? Sajnos így kell felkészülni a hétvégére Nyíregyházán és több településen is
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 15-én, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hat településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás ebben a hőségben is. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
- Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Mező utca 10-12 HRSZ:5609/A
Mező utca 4 – 28.
Mező utca 15 – 19.
Moszkva utca 9 – 11.
Bethlen Gábor utca 67 – 73.
Fazekas János tér 6 – 6.
Fazekas János tér 7 – 7.
- Augusztus 15., péntek 8.00-tól 10.00-ig:
Bozót utca HRSZ:0274/40.
Bozót utca HRSZ:0274/26.
Bozót utca HRSZ:0274/41.
Bozót utca HRSZ:0274/23.
Bozót utca HRSZ:0274/44.
Bozót utca HRSZ:0274/20.
Bozót utca HRSZ:0274/45.
Sóstóhegy 9009 – 9009.
Búzakalász sor 265 – 265.
Sövény utca 25 – 25.
Búzakalász utca 265 – 265.
Inda köz 4 – 4.
Bozót utca 2 – 274.
Bozót utca 3 – 17.
Áramszünet vármegyénkben
Újfehértó
Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Hrsz. HRSZ:1722.
Tábornok utca HRSz0122/42.
Tábornok utca HRSZ:0120/23.
Vadas tag 99 – 99.
Bem Apó út 92 – 134.
Bem Apó út 93 – 147.
Farkasnyári utca 40 – 178.
Farkasnyári utca 47 – 183.
Tábornok utca 2 – 6.
Tábornok utca 1 – 5.
Nagykálló
Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Forrás dűlő HRSZ:0145/2.
Deák Ferenc utca HRSZ:030/7.
Bátori zug HRSZ:768/2.
Külterület HRSZ:065.
Arany János utca HRSZ:074.
Hrsz. HRSZ:3701.
Rákóczi Ferenc utca HRSZ:4552.
Harangod 1 – 1.
Lászlókert utca 4 – 4.
Lászlókert utca 11 – 23.
Kaposkert 1 – 1.
Lehel köz 7 – 35.
Bátori zug 4 – 4.
Bátori zug 1 – 5.
Gyöngyvirág köz 6 – 12.
Gyöngyvirág köz 1 – 3.
Bessenyei György utca 2 – 14.
Bessenyei György utca 1 – 11.
Rákóczi-Telep 6 – 6.
Kristóf Kert 9000 – 9000.
Gyöngyvirág utca 2 – 24.
Gyöngyvirág utca 1 – 21.
Nyíl utca 28 – 28.
Kállay Miklós utca 2 – 34.
Kállay Miklós utca 1 – 25.
Balassi Bálint utca 2 – 10.
Balassi Bálint utca 3 – 11.
Mártírok útja 1 – 1.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 36.
Rákóczi Ferenc utca 3 – 35.
Magyi út 6 – 4540.
Magyi út 1 – 4497.
Bátori út 36 – 188.
Bátori út 31 – 155.
Torony utca 2 – 34.
Lehel utca 2 – 20.
Lehel utca 1 – 27.
Forrás dűlő 1 – 147.
Arany János utca 2 – 74.
Arany János utca 1 – 55.
Magyi köz 2 – 6.
Magyi köz 1 – 11.
Kállósemjén
Augusztus 15., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Külterület HRSZ 0434/6.
Kiscsere tanya 9 – 9.
Vásárosnamény
Augusztus 15., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Tiszapart Berek sétány HRSZ:340.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4471.
Tiszapart Berek sétány HRSZ: 4479.
Tiszapart Berek sétány 232.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4424/23.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4373.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4379.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:1085.
Tiszapart Berek sétány Hrsz:4424/24.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4424/28.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4424/19.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4424/7.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4412.
Tiszapart Berek sétány HRSZ: 4416.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:890.
Tiszapart Berek sétány HRSZ: 1390.
Tiszapart Berek sétány Hrsz:1065/2.
HRSZ. HRSZ 4404/29.
Berek sétány HRSZ:4375/2.
Tiszavirág sétány HRSZ:2887/62.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:1887/141.
Tiszapart Berek sétány Hrsz:2887/124.
Tiszapart Berek sétány Hrsz:2887/126.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:2886/26.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:2886/26.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:695.
Tiszapart Berek sétány HRSZ: 1395.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:2886/1.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:2887/145.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:2887/1290.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4345.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:4336.
Kriza János utca 2585/2.
Viola utca HRSZ: 2553.
Iskola utca HRSZ: 2587/2.
Gulácsi út HRSZ: 2640/1.
Kriza János utca 2652/1.
Gulácsi út HRSZ: 4320/47.
Gulácsi út Hrsz:4320/16.
Gulácsi út HRSZ:4320/39.
Tiszapart Berek sétány HRSZ:1450.
Gulácsi út 4320/25.
Gulácsi út HRSZ:4320/51.
Gulácsi út HRSZ:4320/52.
Külterület 0607/43.
Iskola utca 22/d.
Bem József utca 11H
Templom utca HRSZ:2689/5.
HRSZ. HRSZ:2637/10.
Szennyvíztisztító HRSZ:0204/8.
Bereg köz 12 – 12.
Beregszászi út 6 – 2480.
Beregszászi út 3 – 3.
Kecsege sétány 6 – 26.
Kecsege sétány 1 – 23.
Sólyom sétány 8 – 44.
Sólyom sétány 3 – 31.
Gólya sétány 8 – 8.
Gólya sétány 7 – 17.
Gulácsi út 2 – 56.
Gulácsi út 1 – 9999.
Sármány sétány 7 – 7.
Diófa sétány 9 – 9.
Óvoda utca 2 – 18.
Óvoda utca 1 – 29.
Tiszavirág sétány 4 – 74.
Tiszavirág sétány 17 – 75.
Juhász Gyula utca 4 – 18.
Juhász Gyula utca 3 – 45.
Gyöngybagoly sétány 2 – 66.
Gyöngybagoly sétány 3 – 4333.
Berek sétány 14 – 4404.
Berek sétány 3 – 47.
Kócsag sétány 2 – 20.
Kócsag sétány 9 – 25.
Rózsahal sétány 6 – 20.
Rózsahal sétány 3 – 19.
Iskola utca 2 – 110.
Iskola utca 1 – 2683.
Bem József utca 2 – 20.
Bem József utca 1 – 19.
Tisza utca 4 – 8.
Tisza utca 3 – 15.
Templom utca 2 – 22.
Templom utca 3 – 27.
Kecsege sétány 2 – 24.
Harmatfű sétány 4 – 8.
Gulácsi út 4 – 4320.
Gulácsi út 7 – 33.
Tiszapart Sólyom sétány 4 – 22.
Kriza János utca 2 – 9000.
Kriza János utca 1 – 23.
Bethlen Gábor utca 2 – 24.
Bethlen Gábor utca 1 – 25.
Beregszászi utca 6 – 6.
Viola utca 2 – 18.
Viola utca 1 – 11.
Darvas József utca 2 – 34.
Darvas József utca 1 – 27.
Tiszapart Berek sétány 2 – 4368.
Tiszapart Berek sétány 1 – 9001.
Sáfrány sétány 10 – 12.
Sáfrány sétány 5 – 5.
Fehérgyarmat
Augusztus 15., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
2025-08-15 08:00 - 2025-08-15 15:30
Szatmári utca HRSZ:2241.
Szatmári utca HRSZ:2309/6.
Szatmári utca HRSZ:2240/4.
Szatmári utca 16.
MG. Gépjavító utca 2 – 10.
MG. Gépjavító utca 1 – 5.
Szatmári utca 15 – 15.
