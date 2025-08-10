2 órája
Most hétvégén ne főzzön túl sokat, mert hétfőn nem fog működni sem a hűtő, sem a légkondi sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 11-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében kilenc településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében karbantartás miatt.
Nyíregyháza
Augusztus 11., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Benkő bokor HRSZ:21208.
Benkő bokor 2 216 1 hrsz
Benkő bokor HRSZ :0801/23.
Hrsz. HRSZ:813/9.
Benkő bokor 2 – 21206.
Benkő bokor 1 – 15.
Bojtár utca 53 – 53.
Áramszünet vármegyénkben
Gégény
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Hrsz. HRSZ:488.
Rákóczi út 7-9 HRSZ:638.
Rózsás utca HRSZ:0109.
Orgona utca 2 – 4.
Orgona utca 1 – 3.
Nefelejcs utca 2 – 102.
Nefelejcs utca 1 – 39.
Zrínyi utca 2 – 38.
Zrínyi utca 1 – 41.
Ady Endre utca 2 – 90.
Ady Endre utca 5 – 117.
Dózsa köz 4 – 4.
Dózsa köz 3 – 3.
Rákóczi köz 2 – 6.
Rákóczi köz 1 – 7.
Dózsa György utca 2 – 36.
Dózsa György utca 1 – 31.
Virág utca 2 – 16.
Virág utca 1 – 15.
Székely tanya 1 – 1.
Hunyadi utca 4 – 4.
Hunyadi utca 1 – 19.
Rózsás utca 2 – 8.
Rózsás utca 1 – 33.
Gábor Áron utca 4 – 12.
Gábor Áron utca 1 – 9.
Táncsics köz 2 – 2.
Táncsics köz 1 – 5.
Petőfi Sándor utca 2 – 172.
Petőfi Sándor utca 1 – 103.
Rákóczi utca 26 – 26.
Máv Terület 9000 – 9000.
Máv Terület 1 – 1.
Táncsics Mihály utca 2 – 14.
Táncsics Mihály utca 1 – 13.
Béke utca 2 – 18.
Béke utca 1 – 13.
Iskola utca 2 – 18.
Iskola utca 1 – 17.
Rákóczi út 2 – 152.
Rákóczi út 1 – 177.
Dombrádi út 2 – 46.
Dombrádi út 3 – 25.
Demecser
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Berkeszi utca 9000 – 9000.
Pátroha
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Vasút utca 4 – 14.
Vasút utca 1 – 9.
Kossuth utca 188 – 224.
Kossuth utca 225 – 251.
Nyírtass
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Hrsz. HRSZ:0200.
Külterület 9001 – 9001.
Gégény
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Külterület 072/2 hrsz.
Szabolcsveresmart
Augusztus 11., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Petőfi Sándor utca HRSZ:13/1.
Petőfi Sándor utca 28 – 90.
Petőfi Sándor utca 27 – 79.
Újsor út 20 – 52.
Újsor út 29 – 81.
Lónya
Augusztus 11., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:
Tisza utca HRSZ:0230.
Külterület 0231/1 hrsz.
Árpád utca 126/0001.
Erdészház 2 – 2.
Erdészház 1 – 1.
Arany János utca 2 – 2.
Arany János utca 3 – 17.
Tisza utca 2 – 26.
Tisza utca 1 – 9.
Külterület 1 – 1.
Temető utca 4 – 4.
Rákóczi Ferenc utca 4 – 54.
Rákóczi Ferenc utca 9 – 51.
Kossuth Lajos utca 2 – 132.
Kossuth Lajos utca 1 – 115.
Tiszapart 1 – 1.
Ady Endre utca 1 – 3.
Határőrség 1 – 1.
Mátyus utca 2 – 2.
Rózsa utca 2 – 24.
Rózsa utca 1 – 21.
Dózsa György utca 10 – 38.
Dózsa György utca 1 – 37.
Petőfi Sándor utca 2 – 118.
Petőfi Sándor utca 1 – 89.
Árpád utca 10 – 132.
Árpád utca 1 – 111.
Bátyui utca 2 – 12.
Bátyui utca 3 – 13.
Beregsurány
Augusztus 11., hétfő 8.00-tól 15.30-ig:
Hrsz. Hrsz.:083/82.
Határátkelő
Lehel út 2 – 116.
Lehel út 1 – 19.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 34.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 37.
Árpád utca 2 – 46.
Árpád utca 1 – 201.
Petőfi Sándor utca 2 – 36.
Petőfi Sándor utca 1 – 75.
