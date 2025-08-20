augusztus 20., szerda

István névnap

23°
+31
+12
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

1 órája

Jól ürítse ma ki a hűtőt, mert holnap leolvadhat! Nagyon sok utcában lesz áramszünet Nyíregyházán

Címkék#áramszünet#Opus Titász#Nyíregyháza

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 21-én, csütörtökön. Nyíregyházán nagyon sok utcában lesz egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Nyíregyházán.

áramszünet
Áramszünet várható csütörtökön Nyíregyházán
Fotó: Shutterstock

Áramszünet Nyíregyházán

  • Augusztus 21., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Dugonics utca 10-12 HRSZ:6843/25.
Tiszavasvári út HRSZ:0651/15.
Bólyai tér HRSZ:6773/2.
Dobó István utca 2 – 16.
Dobó István utca 1 – 15.
Prága utca 3 – 3.
Erkel Ferenc utca 4 – 6.
Erkel Ferenc utca 3 – 15.
Tiszavasvári út 2 – 6.
Tiszavasvári út 1 – 1.
Bártfa utca 2 – 34.
Bártfa utca 3 – 15.
Bólyai tér 2 – 2.
Bólyai tér 1 – 3.
Dobsina utca 2 – 8.
Dobsina utca 1 – 7.
Derkovits Gyula utca 2 – 104.
Derkovits Gyula utca 1 – 103.
Kazinczy Ferenc utca 2 – 4.
Kazinczy Ferenc utca 3 – 19.
Kinizsi Pál utca 22 – 32.
Hadik András utca 2 – 8.
Hadik András utca 3 – 7.
Dugonics utca 6 – 10.
Dugonics utca 15 – 27.

  • Augusztus 21., csütörtök 9.00-tól 15.00-ig: 

Bozót utca HRSZ: 0262/61.
Állomás utca Fürdő út sarok
Venyige utca HRSZ:15600.
Bozót utca HRSZ:0262/56.
Bozót utca HRSZ:0262/28.
Bozót utca HRSZ:0262/72.
Bozót utca HRSZ:0262/58.
Bozót utca HRSZ:0262/65.
Bozót utca HRSZ:0262/59.
Bozót utca HRSZ:0262/91.
Krisztina utca 1.
Krisztina utca 10.
Anna utca 4.
Anna utca 14.
Magdolna utca 5.
Búzakalász utca 13. A
Búzakalász sor szeszf.mog
Nyírség utca HRSZ:0247/134.
Nyírség utca HRSZ:0247/102.
Nyírség utca 247/80.
Nyírség köz HRSZ:0247/152.
Nyírség utca HRSZ:9007.
Nyírség utca 100.
Nagyszállás kert 0239/6.
Keselyűs dűlő 17527/3.
Keselyűs dűlő 0186/16.
Keselyűs dűlő Hrsz.:17533/5.
Csizmadia utca HRSZ:17529/3.
Keselyű utca HRSZ:17538/1.
Keselyűs zug Hrsz:9062.
Keselyűs dűlő 219/19.
Csizmadia utca HRSZ:0219/59.
Keselyűs dűlő 17.
Kemecsei út 0246/62 hrsz.
Keselyűs dűlő 1/9 (0203/5 hrsz)
Jánoshegy lakópark HRSZ:0219/101.
Hrsz. HRSZ:0212/20.
Csizmadia utca HRSZ:17528/4.
Kemecsei út HRSZ:0219/106.
Lepke utca 27.
Külterület HRSZ:0262/38.
Hrsz. HRSZ:0262/75.
Hrsz. HRSZ:0219/99.
Hrsz. HRSZ:0219/99.
Kemecsei út HRSZ:27751/2.
Keselyűs dűlő 2 – 9072.
Keselyűs dűlő 1 – 17531.
Anna utca 2 – 14.
Anna utca 1 – 15.
Keselyűs II. dűlő 7 – 7.
Erdész utca 2 – 10.
Erdész utca 1 – 11.
Búzakalász sor 19 – 19.
Farkas utca 1 – 1.
Lenke utca 2 – 8.
Lenke utca 1 – 7.
Jánoshegy lakópark 6 – 14.
Jánoshegy lakópark 9 – 31.
Sövény utca 2 – 9000.
Sövény utca 1 – 23.
Keselyűs utca 2 – 10.
Keselyűs utca 5 – 5.
Csizmadia utca 2 – 8.
Csizmadia utca 17 – 17.
Bozót utca 26 – 262.
Bozót utca 25 – 263.
Állomás utca 6 – 28.
Állomás utca 9003 – 9003.
Páva köz 2 – 10.
Páva köz 1 – 11.
Állomás utca 2 – 26.
Állomás utca 1 – 23.
Erdőalja utca 12 – 28.
Erdőalja utca 13 – 47.
Fürdő út 80 – 114.
Fürdő út 81 – 103.
Harmat utca 14 – 18.
Pázsit utca 2 – 12.
Pázsit utca 1 – 11.
Erika utca 2 – 20.
Erika utca 1 – 13.
Avar utca 2 – 14.
Avar utca 1 – 13.
Kemecsei út 34 – 62.
Kemecsei út 31 – 33.
Kállai Rét sor 18 – 18.
Kállai Rét sor 19 – 19.
Keselyű utca 2 – 2.
Keselyű utca 1 – 1.
Hattyú utca 2 – 12.
Hattyú utca 1 – 11.
Venyige utca 2 – 38.
Venyige utca 1 – 39.
Nyírség köz 5 – 35.
Ilona utca 2 – 30.
Ilona utca 3 – 55.
Kemecsei út 24 – 104.
Kemecsei út 25 – 171.
Lepke utca 2 – 9006.
Lepke utca 1 – 9009.
Krisztina utca 2 – 10.
Krisztina utca 1 – 19.
Búzakalász utca 2 – 28.
Búzakalász utca 1 – 9003.
Keselyűs sor 2 – 20.
Keselyűs sor 1 – 43.
Katalin utca 2 – 20.
Katalin utca 1 – 19.
Állomás tér 4 – 4.
Állomás tér 3 – 3.
Magdolna utca 2 – 32.
Magdolna utca 1 – 13.
Borbála utca 1 – 1.
Mókus köz 2 – 10.
Mókus köz 1 – 11.
Zsuzsanna utca 2 – 6.
Zsuzsanna utca 1 – 5.
Nyírség utca 2 – 9038.
Nyírség utca 1 – 9043.
Keselyűs zug 4 – 18.
Mária utca 2 – 8.
Mária utca 1 – 9.
Keselyűs I. dűlő 7 – 7.

  • Augusztus 21., csütörtök 7.00-tól 17.00-ig: 

Bottyán János utca 15 – 15.

 


 


 


 


 


 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu