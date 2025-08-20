1 órája
Jól ürítse ma ki a hűtőt, mert holnap leolvadhat! Nagyon sok utcában lesz áramszünet Nyíregyházán
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 21-én, csütörtökön. Nyíregyházán nagyon sok utcában lesz egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász, ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Nyíregyházán.
Áramszünet Nyíregyházán
- Augusztus 21., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Dugonics utca 10-12 HRSZ:6843/25.
Tiszavasvári út HRSZ:0651/15.
Bólyai tér HRSZ:6773/2.
Dobó István utca 2 – 16.
Dobó István utca 1 – 15.
Prága utca 3 – 3.
Erkel Ferenc utca 4 – 6.
Erkel Ferenc utca 3 – 15.
Tiszavasvári út 2 – 6.
Tiszavasvári út 1 – 1.
Bártfa utca 2 – 34.
Bártfa utca 3 – 15.
Bólyai tér 2 – 2.
Bólyai tér 1 – 3.
Dobsina utca 2 – 8.
Dobsina utca 1 – 7.
Derkovits Gyula utca 2 – 104.
Derkovits Gyula utca 1 – 103.
Kazinczy Ferenc utca 2 – 4.
Kazinczy Ferenc utca 3 – 19.
Kinizsi Pál utca 22 – 32.
Hadik András utca 2 – 8.
Hadik András utca 3 – 7.
Dugonics utca 6 – 10.
Dugonics utca 15 – 27.
- Augusztus 21., csütörtök 9.00-tól 15.00-ig:
Bozót utca HRSZ: 0262/61.
Állomás utca Fürdő út sarok
Venyige utca HRSZ:15600.
Bozót utca HRSZ:0262/56.
Bozót utca HRSZ:0262/28.
Bozót utca HRSZ:0262/72.
Bozót utca HRSZ:0262/58.
Bozót utca HRSZ:0262/65.
Bozót utca HRSZ:0262/59.
Bozót utca HRSZ:0262/91.
Krisztina utca 1.
Krisztina utca 10.
Anna utca 4.
Anna utca 14.
Magdolna utca 5.
Búzakalász utca 13. A
Búzakalász sor szeszf.mog
Nyírség utca HRSZ:0247/134.
Nyírség utca HRSZ:0247/102.
Nyírség utca 247/80.
Nyírség köz HRSZ:0247/152.
Nyírség utca HRSZ:9007.
Nyírség utca 100.
Nagyszállás kert 0239/6.
Keselyűs dűlő 17527/3.
Keselyűs dűlő 0186/16.
Keselyűs dűlő Hrsz.:17533/5.
Csizmadia utca HRSZ:17529/3.
Keselyű utca HRSZ:17538/1.
Keselyűs zug Hrsz:9062.
Keselyűs dűlő 219/19.
Csizmadia utca HRSZ:0219/59.
Keselyűs dűlő 17.
Kemecsei út 0246/62 hrsz.
Keselyűs dűlő 1/9 (0203/5 hrsz)
Jánoshegy lakópark HRSZ:0219/101.
Hrsz. HRSZ:0212/20.
Csizmadia utca HRSZ:17528/4.
Kemecsei út HRSZ:0219/106.
Lepke utca 27.
Külterület HRSZ:0262/38.
Hrsz. HRSZ:0262/75.
Hrsz. HRSZ:0219/99.
Hrsz. HRSZ:0219/99.
Kemecsei út HRSZ:27751/2.
Keselyűs dűlő 2 – 9072.
Keselyűs dűlő 1 – 17531.
Anna utca 2 – 14.
Anna utca 1 – 15.
Keselyűs II. dűlő 7 – 7.
Erdész utca 2 – 10.
Erdész utca 1 – 11.
Búzakalász sor 19 – 19.
Farkas utca 1 – 1.
Lenke utca 2 – 8.
Lenke utca 1 – 7.
Jánoshegy lakópark 6 – 14.
Jánoshegy lakópark 9 – 31.
Sövény utca 2 – 9000.
Sövény utca 1 – 23.
Keselyűs utca 2 – 10.
Keselyűs utca 5 – 5.
Csizmadia utca 2 – 8.
Csizmadia utca 17 – 17.
Bozót utca 26 – 262.
Bozót utca 25 – 263.
Állomás utca 6 – 28.
Állomás utca 9003 – 9003.
Páva köz 2 – 10.
Páva köz 1 – 11.
Állomás utca 2 – 26.
Állomás utca 1 – 23.
Erdőalja utca 12 – 28.
Erdőalja utca 13 – 47.
Fürdő út 80 – 114.
Fürdő út 81 – 103.
Harmat utca 14 – 18.
Pázsit utca 2 – 12.
Pázsit utca 1 – 11.
Erika utca 2 – 20.
Erika utca 1 – 13.
Avar utca 2 – 14.
Avar utca 1 – 13.
Kemecsei út 34 – 62.
Kemecsei út 31 – 33.
Kállai Rét sor 18 – 18.
Kállai Rét sor 19 – 19.
Keselyű utca 2 – 2.
Keselyű utca 1 – 1.
Hattyú utca 2 – 12.
Hattyú utca 1 – 11.
Venyige utca 2 – 38.
Venyige utca 1 – 39.
Nyírség köz 5 – 35.
Ilona utca 2 – 30.
Ilona utca 3 – 55.
Kemecsei út 24 – 104.
Kemecsei út 25 – 171.
Lepke utca 2 – 9006.
Lepke utca 1 – 9009.
Krisztina utca 2 – 10.
Krisztina utca 1 – 19.
Búzakalász utca 2 – 28.
Búzakalász utca 1 – 9003.
Keselyűs sor 2 – 20.
Keselyűs sor 1 – 43.
Katalin utca 2 – 20.
Katalin utca 1 – 19.
Állomás tér 4 – 4.
Állomás tér 3 – 3.
Magdolna utca 2 – 32.
Magdolna utca 1 – 13.
Borbála utca 1 – 1.
Mókus köz 2 – 10.
Mókus köz 1 – 11.
Zsuzsanna utca 2 – 6.
Zsuzsanna utca 1 – 5.
Nyírség utca 2 – 9038.
Nyírség utca 1 – 9043.
Keselyűs zug 4 – 18.
Mária utca 2 – 8.
Mária utca 1 – 9.
Keselyűs I. dűlő 7 – 7.
- Augusztus 21., csütörtök 7.00-tól 17.00-ig:
Bottyán János utca 15 – 15.
