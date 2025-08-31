augusztus 31., vasárnap

Áramszünet

3 órája

Erre jobb, ha időben felkészül! Áramszünet nehezíti meg az iskolakezdést sok háztartásban

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 1-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében két településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

Áramszünet miatt még a légondi sem fog működi
Fotó: Illusztráció: Shutterstock

Áramszünet vármegyénkben

Nyíregyháza

  • Szeptember 1., hétfő 8.00-tól 16.00-ig: 

Botoló utca 3 – 5.

Mandabokor II. 16 – 40.

Mandabokor II. 15 - 9007.

Verbunk utca 2 – 2.

Szabolcsveresmart

  • Szeptember 1., hétfő 8.30-tól 16.30-ig: 

Ady Endre utca 2 – 12.

Ady Endre utca 1 – 13.

Arany János utca 2 – 6.

Arany János utca 1 – 7.

Csillag utca 1 – 13.

Csillag utca 2 – 9000.

Dózsa György utca HRSZ:375/

Dózsa György utca Hrsz:396/

Dózsa György utca 2 – 72.

Dózsa György utca 3 – 221.

Görcsei út 2 – 2.

Hrsz. HRSZ:0127 - 

Hrsz. HRSZ:0127 - 

Hrsz. HRSZ:0127 - 

Hrsz. HRSZ:0127 - 

Hrsz. HRSZ:0106 - 

Hrsz. HRSZ:439/ - 

Jókai Mór utca 2 – 10.

Jókai Mór utca 1 – 13.

József Attila utca 1 – 17.

József Attila utca 4 – 14.

Kossuth Lajos utca 3 – 115.

Kossuth Lajos utca 6 – 106.

Külterület szennyvíz - 

Külterület HRSZ:058/ - 

Külterület HRSZ:0106 - 

Külterület 0127/3 - 

Külterület 085/2 - 

Micsurin utca 1 – 1.

Petőfi Sándor utca 1 – 79.

Petőfi Sándor utca 2 – 9002.

Petőfi Sándor utca HRSZ:13/1 - 

Petőfi Sándor utca Arany J. - 

Petőfi Sándor utca 0172/2 - 

Rákóczi utca 1 – 157.

Rákóczi utca 4 – 40.

Rétköz út Hrsz:513 - 

Rétköz út 3 – 9003.

Rétköz út 2 – 9002.

Rétköz út Hrsz:513 - 

Rétköz út Hrsz:098/ - 

Rétköz út HRSZ:503/ - 

Szabadság utca 2 – 16.

Szabadság utca 1 – 17.

Táncsics Mihály utca 3 – 35.

Táncsics Mihály utca 2 – 12.

Tompa Mihály utca 3 – 13.

Tompa Mihály utca 2 – 16.

Tölgyesszög utca 8 – 9004.

Tölgyesszög utca 1 – 9001.

Tölgyesszög utca HRSZ:718 - 

Újsor út 2 – 52.

Újsor út 1 – 81.


 

