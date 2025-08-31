1 órája
Erre jobb, ha időben felkészül! Áramszünet nehezíti meg az iskolakezdést sok háztartásban
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt szeptember 1-én, hétfőn. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében két településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Áramszünet vármegyénkben
Nyíregyháza
- Szeptember 1., hétfő 8.00-tól 16.00-ig:
Botoló utca 3 – 5.
Mandabokor II. 16 – 40.
Mandabokor II. 15 - 9007.
Verbunk utca 2 – 2.
Szabolcsveresmart
- Szeptember 1., hétfő 8.30-tól 16.30-ig:
Ady Endre utca 2 – 12.
Ady Endre utca 1 – 13.
Arany János utca 2 – 6.
Arany János utca 1 – 7.
Csillag utca 1 – 13.
Csillag utca 2 – 9000.
Dózsa György utca HRSZ:375/
Dózsa György utca Hrsz:396/
Dózsa György utca 2 – 72.
Dózsa György utca 3 – 221.
Görcsei út 2 – 2.
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0127 -
Hrsz. HRSZ:0106 -
Hrsz. HRSZ:439/ -
Jókai Mór utca 2 – 10.
Jókai Mór utca 1 – 13.
József Attila utca 1 – 17.
József Attila utca 4 – 14.
Kossuth Lajos utca 3 – 115.
Kossuth Lajos utca 6 – 106.
Külterület szennyvíz -
Külterület HRSZ:058/ -
Külterület HRSZ:0106 -
Külterület 0127/3 -
Külterület 085/2 -
Micsurin utca 1 – 1.
Petőfi Sándor utca 1 – 79.
Petőfi Sándor utca 2 – 9002.
Petőfi Sándor utca HRSZ:13/1 -
Petőfi Sándor utca Arany J. -
Petőfi Sándor utca 0172/2 -
Rákóczi utca 1 – 157.
Rákóczi utca 4 – 40.
Rétköz út Hrsz:513 -
Rétköz út 3 – 9003.
Rétköz út 2 – 9002.
Rétköz út Hrsz:513 -
Rétköz út Hrsz:098/ -
Rétköz út HRSZ:503/ -
Szabadság utca 2 – 16.
Szabadság utca 1 – 17.
Táncsics Mihály utca 3 – 35.
Táncsics Mihály utca 2 – 12.
Tompa Mihály utca 3 – 13.
Tompa Mihály utca 2 – 16.
Tölgyesszög utca 8 – 9004.
Tölgyesszög utca 1 – 9001.
Tölgyesszög utca HRSZ:718 -
Újsor út 2 – 52.
Újsor út 1 – 81.
