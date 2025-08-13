augusztus 13., szerda

Ipoly névnap

32°
+32
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Áramszünet

54 perce

Több órás fennakadás várható holnap a szolgáltatásban Nyíregyházán és több településen is

Címkék#Nyíregyháza#Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében#áramszünet

Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 14-én, csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hét településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.

Szon.hu

Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.

áramszünet, Telekom leállás
Áramszünet miatt nem lesz internet sem
Fotó: Shutterstock

Nyíregyháza

Augusztus 14., csütörtök 6.00-tól 18.00-ig: 

Árok utca 53.

Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 
Fazekas János tér 4.

Áramszünet vármegyénkben

Kálmánháza

Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Dorogi út HRSZ:0174/5.
Hrsz. HRSZ:0190/20.
Szorgalom utca HRSZ:331.
Arany János utca 6.
Hrsz. HRSZ:90.
Külterület 0184/37 hrsz.
Dorogi út 20.
Arany János utca 4 – 6.
Arany János utca 1 – 1.
Szorgalom utca 8 – 40.
Szorgalom utca 1 – 1.
Plasz 2 – 4.
Plasz 3 – 9.
Nyíregyházi út 94 – 94.
Tavasz utca 2 – 10.
Tavasz utca 1 – 3.
Gerda 3 – 7.
Dorogi út 52 – 100.
Dorogi út 9 – 51.
Petőfi Sándor utca 2 – 38.
Petőfi Sándor utca 1 – 37.

Nagykálló

Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Nagykertiszőlő utca 3026/1.
Bocskai István utca 37/A.
Hrsz. HRSZ:3040/4
Fenyő út 12 – 12.
Nagykerti szőlő 11 – 37.
Nagykertiszőlő utca 2 – 9040.
Nagykertiszőlő utca 1 – 41.
Szőlőskert 2 – 12.
Bocskai István utca 18 – 66.
Bocskai István utca 19 – 71.
Egres út 1 – 1.
Szőlőskert út 4 – 4.

Szakoly

Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig: 

Hrsz. HRSZ:0317/4.
Hrsz. HRSZ:0302/2.
József Attila utca HRSZ:240/2.
Gábor Áron utca 54 – 58.
Gábor Áron utca 37 – 39.
Arany János utca 2 – 2.
Arany János utca 1 – 7.
Rákóczi köz 2 – 2.
Rákóczi köz 1 – 1.
Bercsényi Miklós utca 20 – 38.
Bercsényi Miklós utca 25 – 43.
Rákóczi Ferenc utca 18 – 60.
Rákóczi Ferenc utca 27 – 75.
József Attila utca 2 – 32.
József Attila utca 1 – 17.

Döge

Augusztus 14., csütörtök 8.30-tól 15.00-ig: 

Hrsz. HRSZ:0148/23.
Hrsz. HRSZ:0148/25.
Hrsz. HRSZ:0148/21.
Hrsz. HRSZ:0148/19.
Hrsz. HRSZ:0148/17.

Vásárosnamény

Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig: 

Hrsz. HRSZ:0204/24.
Hrsz. HRSZ:0204/25.
Hrsz. HRSZ:0204/25.
Iskola utca 73-al szemben
Beregszászi út HRSZ:2419/3.
Iskola utca HRSZ:0596/57.
Hrsz. HRSZ:2419/4.
Munkácsi utca 134-el szemben
Beregszászi út 2 – 118.
Beregszászi út 13 – 73.
Beregszászi utca 9001 – 9001.
Központi-Telep 1 – 1.
Munkácsi utca 2 – 9000.
Munkácsi utca 1 – 9001.
Beregszászi utca 4 – 4.
Berek sétány 1 – 1.
Akácfa utca 6 – 6.
Iskola utca 54 – 54.
Iskola utca 65 – 87.
Nefelejcs utca 2 – 4.
Nefelejcs utca 1 – 23.

Mátészalka

Augusztus 14., csütörtök 8.30-tól 15.30-ig: 

Blau tag Hrsz 004786/4.
Blau tag HRSZ:4745.
Blau tag 4767-3.
Blau tag HRSZ:4790/3.
Blau tag 4786/1.
Blau tag 4760/1hrsz
Blau tag HRSZ:4778/7.
Blau tag HRSZ:4770/5.
Blau tag Hrsz:4778/9.
Blau tag Hrsz:4778/8.
Blau tag HRSZ:4765/3.
Blau tag hrsz.:4782/2.
Marx Károly utca 1 – 1.
Október 23. tér 12 – 12.
Zöldfa utca 101 – 101.
Blau tag 2 – 100.
Blau tag 3 – 4739.
Széchenyi István utca 2 – 2.
Báthory tér 1 – 1.


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a szon.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu