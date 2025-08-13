54 perce
Több órás fennakadás várható holnap a szolgáltatásban Nyíregyházán és több településen is
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 14-én, csütörtökön. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hét településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
Augusztus 14., csütörtök 6.00-tól 18.00-ig:
Árok utca 53.
Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Fazekas János tér 4.
Áramszünet vármegyénkben
Kálmánháza
Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Dorogi út HRSZ:0174/5.
Hrsz. HRSZ:0190/20.
Szorgalom utca HRSZ:331.
Arany János utca 6.
Hrsz. HRSZ:90.
Külterület 0184/37 hrsz.
Dorogi út 20.
Arany János utca 4 – 6.
Arany János utca 1 – 1.
Szorgalom utca 8 – 40.
Szorgalom utca 1 – 1.
Plasz 2 – 4.
Plasz 3 – 9.
Nyíregyházi út 94 – 94.
Tavasz utca 2 – 10.
Tavasz utca 1 – 3.
Gerda 3 – 7.
Dorogi út 52 – 100.
Dorogi út 9 – 51.
Petőfi Sándor utca 2 – 38.
Petőfi Sándor utca 1 – 37.
Nagykálló
Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Nagykertiszőlő utca 3026/1.
Bocskai István utca 37/A.
Hrsz. HRSZ:3040/4
Fenyő út 12 – 12.
Nagykerti szőlő 11 – 37.
Nagykertiszőlő utca 2 – 9040.
Nagykertiszőlő utca 1 – 41.
Szőlőskert 2 – 12.
Bocskai István utca 18 – 66.
Bocskai István utca 19 – 71.
Egres út 1 – 1.
Szőlőskert út 4 – 4.
Szakoly
Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 16.00-ig:
Hrsz. HRSZ:0317/4.
Hrsz. HRSZ:0302/2.
József Attila utca HRSZ:240/2.
Gábor Áron utca 54 – 58.
Gábor Áron utca 37 – 39.
Arany János utca 2 – 2.
Arany János utca 1 – 7.
Rákóczi köz 2 – 2.
Rákóczi köz 1 – 1.
Bercsényi Miklós utca 20 – 38.
Bercsényi Miklós utca 25 – 43.
Rákóczi Ferenc utca 18 – 60.
Rákóczi Ferenc utca 27 – 75.
József Attila utca 2 – 32.
József Attila utca 1 – 17.
Döge
Augusztus 14., csütörtök 8.30-tól 15.00-ig:
Hrsz. HRSZ:0148/23.
Hrsz. HRSZ:0148/25.
Hrsz. HRSZ:0148/21.
Hrsz. HRSZ:0148/19.
Hrsz. HRSZ:0148/17.
Vásárosnamény
Augusztus 14., csütörtök 8.00-tól 15.30-ig:
Hrsz. HRSZ:0204/24.
Hrsz. HRSZ:0204/25.
Hrsz. HRSZ:0204/25.
Iskola utca 73-al szemben
Beregszászi út HRSZ:2419/3.
Iskola utca HRSZ:0596/57.
Hrsz. HRSZ:2419/4.
Munkácsi utca 134-el szemben
Beregszászi út 2 – 118.
Beregszászi út 13 – 73.
Beregszászi utca 9001 – 9001.
Központi-Telep 1 – 1.
Munkácsi utca 2 – 9000.
Munkácsi utca 1 – 9001.
Beregszászi utca 4 – 4.
Berek sétány 1 – 1.
Akácfa utca 6 – 6.
Iskola utca 54 – 54.
Iskola utca 65 – 87.
Nefelejcs utca 2 – 4.
Nefelejcs utca 1 – 23.
Mátészalka
Augusztus 14., csütörtök 8.30-tól 15.30-ig:
Blau tag Hrsz 004786/4.
Blau tag HRSZ:4745.
Blau tag 4767-3.
Blau tag HRSZ:4790/3.
Blau tag 4786/1.
Blau tag 4760/1hrsz
Blau tag HRSZ:4778/7.
Blau tag HRSZ:4770/5.
Blau tag Hrsz:4778/9.
Blau tag Hrsz:4778/8.
Blau tag HRSZ:4765/3.
Blau tag hrsz.:4782/2.
Marx Károly utca 1 – 1.
Október 23. tér 12 – 12.
Zöldfa utca 101 – 101.
Blau tag 2 – 100.
Blau tag 3 – 4739.
Széchenyi István utca 2 – 2.
Báthory tér 1 – 1.
Fény derül a sötét múltra: már egy lakója sincs a megoldatlan bűntény kísérteties, szellemjárta helyszínének (fotókkal)
Útlezárás, forgalomkorlátozás bénítja a vármegye közlekedését! Kétnapos kerékpárverseny érkezik Szabolcsba