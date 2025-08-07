1 órája
Ez biztos sok embernél kiveri a biztosítékot, áram nélkül kell felkészülni a hétvégére
Az áramszolgáltatásban fennakadás várható karbantartás miatt augusztus 8-án, pénteken. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében hat településen is lesz néhány órás és egész napos áramszünet.
Karbantartási munkálatokat végez időnként az Opus Titász ezért várható áramkimaradás. Mutatjuk a listát, hogy hol és mikor lesz áramszünet Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében.
Nyíregyháza
- Augusztus 8., péntek 6.00-tól 18.00-ig:
Árok utca 53.
- Augusztus 8., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Északi körút Hrsz:777/14.
Kórház utca 944/4/C/8.
Északi körút 19 – 21.
Kórház utca 1 – 13.
Család utca HRSZ:22200/141.
Család utca HRSZ:22200/129 Garázs sor
Család utca HRSZ:22200/129.
Család utca HRSZ:22200/33.
Család utca 190 – 9034.
Család utca 1 – 9029.
Benkő bokor HRSZ:21208.
Benkő bokor 2 216 1 hrsz
Benkő bokor HRSZ :0801/23.
Hrsz. HRSZ:813/9.
Benkő bokor 2 – 21206.
Benkő bokor 1 – 15.
Bojtár utca 53 – 53.
Áramszünet vármegyénkben
Ibrány
Augusztus 8., péntek 8.00-tól 16.00-ig:
Bocskai utca 66.
Bocskai utca 59.
Bocskai utca 53.
Bocskai utca 60.
Bocskai utca 58.
Bocskai utca 41.
Bocskai utca 52.
Ady Endre utca 31.
Bocskai utca 44 – 64.
Bocskai utca 29 – 57.
Ady Endre utca 2 – 48.
Ady Endre utca 1 – 63.
Szabolcs utca 14 – 16.
Szabolcs utca 11 – 11.
Lehel utca 9011 – 9011.
Tompa Mihály utca 10 – 10.
Kékcse
Augusztus 8., péntek 8.30-tól 12.30-ig:
Hrsz. 1-2 HRSZ:010/34.
Hrsz. 1-2 HRSZ:010/34.
Tiszakerecseny
Augusztus 8., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Béke utca HRSZ:93/1.
Béke utca 1/5.
Árpád utca 39.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 9000.
Rákóczi Ferenc utca 3 – 31.
Hajnal utca 2 – 16.
Hajnal utca 3 – 25.
Béke utca 4 – 96.
Béke utca 1 – 39.
Dózsa György utca 2 – 20.
Dózsa György utca 1 – 15.
Hrsz. 381 – 381.
Külterület 18 – 18.
Óvoda utca 2 – 2.
Alkotmány utca 6 – 94.
Alkotmány utca 1 – 111.
Piac utca 4 – 22.
Piac utca 11 – 11.
Petőfi Sándor utca 2 – 28.
Petőfi Sándor utca 1 – 11.
Árpád utca 28 – 120.
Árpád utca 37 – 149.
Mátyus
Augusztus 8., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Dózsa György utca 124 hrsz.
Hrsz. HRSZ:027.
Dózsa György utca 2 – 64.
Dózsa György utca 3 – 93.
Rákóczi Ferenc utca 2 – 26.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 53.
Kossuth Lajos utca 2 – 22.
Árpád utca 8 – 8.
Árpád utca 1 – 5.
Petőfi Sándor utca 2 – 54.
Szabadság utca 1 – 1.
Beregsurány
Augusztus 8., péntek 8.00-tól 15.30-ig:
Lehel út 2 – 116.
Lehel út 1 – 19.
Rákóczi Ferenc utca 1 – 1.
Árpád utca 28 – 46.
Árpád utca 61 – 105.
Petőfi Sándor utca 2 – 36.
Petőfi Sándor utca 1 – 75.
Figyelem, veszélyes élelmiszer! Hányást és hasmenést is okozhat, már a hatóság is vizsgálja!
Végleg bezár Nyíregyháza kultikus szórakozóhelye, egy utolsó táncra várnak mindenkit
Súlyos hiba miatt duplán terhelt az OTP! Ezért volt drága a csütörtöki bevásárlás