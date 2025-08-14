Most szó szerint fizetnek a szemétért Nyíregyházán

Országjáró körútra indult az Aranykuka, mely augusztusban hazánk számos hulladékudvarában feltűnik. A nyíregyháziak augusztus 14-15-én próbálhatnak szerencsét a Kerék utcai lerakóban, s ha szerencsések, 250 ezer forint üti a markukat. Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégvezetője csütörtök délután portálunknak elmondta: a MOHU az augusztus 1-jétől 31-éig tartó, hulladékudvarokat népszerűsítő országos kampányának egyik állomása Nyíregyháza.

Aranykuka Nyíregyházán: Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégvezetője ismertette a MOHU akciójának célját és a nyereményjáték szabályait

Fotó: Bozsó Katalin

Aranykuka: Nyíregyházán a Kerék utcai hulladékudvarban

– Az akció célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a lakosság körében a hulladékudvarok nyújtotta kényelmi szolgáltatásokat és lehetőségeket, ezzel is visszaszorítva az illegális szemétlerakást.

A hazai hulladékgazdálkodás európai színvonalú, ennek ellenére ellenére nagyon sokan még az árokpartra és az erdőszélre viszik ki a szemetüket. Hogy megóvjuk az épített és természetes környezetünket, a város tisztasági összképét, folyamatosan tájékoztatnunk kell a lakosságot a hulladékudvarokban igénybe vehető szolgáltatásokról.

– Egyre többen tudják, de még mindig sokakat ér meglepetésként, hogy az udvarokban térítésmentesen adhatják le a hulladékot – magyarul nem kerül semmibe, ha behozzák és itt hagyják a feleslegessé vált dolgaikat, legyen az tenyérnyi vagy szekrény nagyságú – magyarázta Petró Árpád. Hozzátette: a nyíregyházi önkormányzat számos akciót finanszíroz a környezetvédelmi alapból, emellett az ÉAK változatos marketingeszközökkel igyekszik megszólítani a városban élőket.

Nagyon fontos, hogy minél többen halljanak a hulladékgazdálkodásról, a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatáról, mert a hatékony és minőségi szolgáltatáshoz a lakosságra is szükség van.

– Zöldhulladékot hoztam, és az itt dolgozók a kapuban elmondták, hogy miután leadtam a gallyakat, olvassam be a telefonommal a kódokat. Semmibe nem került, úgyhogy a heti nyereményért és a fődíjért is regisztráltam. Nem szoktam nyerni az ilyesmivel, a lottón sem volt soha még egy kettesem sem, de talán most rám mosolyog a szerencse – árulta el Katalin.