Negyedmilliót hozhat a hulladék

38 perce

Most szó szerint fizetnek a szemétért Nyíregyházán

Címkék#nyereményjáték#Nyíregyháza#MOHU

Akár negyedmillió forint is ütheti a markát annak a szerencsésnek, aki augusztus 14-15-én hulladékot ad le Nyíregyházán, a Kerék utcai hulladékudvarban. A fődíj mellett heti nyereményeket is kisorsolnak az Aranykuka játékban, amire egy-egy QR-kód beolvasásával lehet regisztrálni.

Munkatársunktól

Országjáró körútra indult az Aranykuka, mely augusztusban hazánk számos hulladékudvarában feltűnik. A nyíregyháziak augusztus 14-15-én próbálhatnak szerencsét a Kerék utcai lerakóban, s ha szerencsések, 250 ezer forint üti a markukat. Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégvezetője csütörtök délután portálunknak elmondta: a MOHU az augusztus 1-jétől 31-éig tartó, hulladékudvarokat népszerűsítő országos kampányának egyik állomása Nyíregyháza.

Aranykuka: a MOHU nyereményjátékának fődíja 250 ezer forint.
Aranykuka Nyíregyházán: Petró Árpád, az Észak-Alföldi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. cégvezetője ismertette a MOHU akciójának célját és a nyereményjáték szabályait
Fotó: Bozsó Katalin

Aranykuka: Nyíregyházán a Kerék utcai hulladékudvarban

– Az akció célja, hogy minél szélesebb körben népszerűsítse a lakosság körében a hulladékudvarok nyújtotta kényelmi szolgáltatásokat és lehetőségeket, ezzel is visszaszorítva az illegális szemétlerakást. 

A hazai hulladékgazdálkodás európai színvonalú, ennek ellenére ellenére nagyon sokan még az árokpartra és az erdőszélre viszik ki a szemetüket. Hogy megóvjuk az épített és természetes környezetünket, a város tisztasági összképét, folyamatosan tájékoztatnunk kell a lakosságot a hulladékudvarokban igénybe vehető szolgáltatásokról. 

– Egyre többen tudják, de még mindig sokakat ér meglepetésként, hogy az udvarokban térítésmentesen adhatják le a hulladékot – magyarul nem kerül semmibe, ha behozzák és itt hagyják a feleslegessé vált dolgaikat, legyen az tenyérnyi vagy szekrény nagyságú – magyarázta Petró Árpád. Hozzátette: a nyíregyházi önkormányzat számos akciót finanszíroz a környezetvédelmi alapból, emellett az ÉAK változatos marketingeszközökkel igyekszik megszólítani a városban élőket.

Nagyon fontos, hogy minél többen halljanak a hulladékgazdálkodásról, a hulladékgyűjtés helyes gyakorlatáról, mert a hatékony és minőségi szolgáltatáshoz a lakosságra is szükség van.

– Zöldhulladékot hoztam, és az itt dolgozók a kapuban elmondták, hogy miután leadtam a gallyakat, olvassam be a telefonommal a kódokat. Semmibe nem került, úgyhogy a heti nyereményért és a fődíjért is regisztráltam. Nem szoktam nyerni az ilyesmivel, a lottón sem volt soha még egy kettesem sem, de talán most rám mosolyog a szerencse – árulta el Katalin.

Aranykuka: a MOHU nyereményjátékának fődíja 250 ezer forint.
Katalin is próbára tette a szerencséjét
Fotó: Bozsó Katalin

Az Aranykuka nyereményjáték tizenkét városba jut el ebben a hónapban, augusztus 14-15-én, csütörtökön és pénteken a Kerék utca 1. szám alatti hulladékudvarban tehetik próbára a szerencséjüket a nyíregyháziak. Heti nyereményeket és fődíjakat is kisorsolnak azok között, akik a kijelölt hulladékudvarok egyikében – esetünkben a Kerék utcaiban – hulladékot adnak le. Ezután be kell olvasniuk a kihelyezett QR-kódokat: 

  • a QR-kód a regisztrációs felületre visz. Ha kitöltik a szükséges adatokat, engedélyezik a helymeghatározást, és elfogadják a játékszabályzatot, automatikusan jelentkeznek a heti sorsolásra.
  • Regisztrációkor minden játékos kap egy ellenőrző e-mailt. A sorsolásba csak akkor kerül be egy résztvevő neve, ha rákattint az ellenőrző e-mailben kapott linkre.
  • A fődíjak esetén az Aranykuka pódiumán található arany QR-kód beolvasása után ugyanezen a regisztrációs folyamaton kell végighaladniuk.

A heti nyeremények között szerepel elektromos roller, hátizsák, okosóra, termosz és powerbank, a fődíj pedig 250 ezer forint. A nyertesek neve a kampány hivatalos weboldalán olvasható.

 

